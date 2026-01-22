Dane GUS z produkcji przemysłowej. Ceny o producentów w dół o 2,5 proc.

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
Marta Kowalska
2026-01-22 12:37

Polska gospodarka kończy 2025 rok pod znakiem wyraźnego ochłodzenia cenowego w przemyśle. Najnowsze dane GUS wskazują, że presja kosztowa w fabrykach wciąż maleje. W grudniu 2025 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 2,5% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, kontynuując trend spadkowy trwający od połowy 2023 roku.

Inżynier w pomarańczowym kasku i kamizelce ochronnej wskazuje na gigantyczny metalowy wał turbiny lub maszynę produkcyjną w fabryce, symbolizując spadek cen producentów i ochłodzenie w przemyśle, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

  • Spadek cen producentów (PPI) w grudniu 2025 r. potwierdza trend deflacyjny w polskim przemyśle.
  • Sektory energii i przetwórstwa przemysłowego miały największy wpływ na grudniowe odczyty.
  • Spadek cen koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wzrost cen wyrobów tytoniowych.

Fabryczne cenniki w odwrocie

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, grudzień przyniósł pogłębienie spadków cen producentów (wskaźnik PPI) zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. W porównaniu z listopadem 2025 r. ceny spadły o 0,4%. Co istotne, rok 2025 charakteryzował się niemal nieustannymi, choć nieznacznymi obniżkami cen z miesiąca na miesiąc – jedynymi wyjątkami od tej reguły były czerwiec i listopad.

Choć tempo zmian w 2025 roku było niższe niż rok wcześniej, trend spadkowy obserwowany od lipca 2023 r. pozostaje stabilny. Dla ekonomistów to wyraźny sygnał, że czynniki proinflacyjne w sektorze produkcyjnym zostały skutecznie wyhamowane.

Surowce i energia dyktują tempo

Największy wpływ na grudniowe odczyty miały sektory związane z energią i przetwórstwem. W skali miesiąca najbardziej, bo aż o 1,2%, potaniało wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz oraz parę wodną. Przetwórstwo przemysłowe zanotowało w tym czasie spadek o 0,4%.

Ciekawa sytuacja panuje w górnictwie i wydobywaniu. Choć ogólnie ceny w tej sekcji wzrosły w grudniu o 0,8% m/m, to wewnątrz sektora widać ogromne rozbieżności. Podczas gdy wydobycie węgla kamiennego i brunatnego odnotowało spadek o 0,8%, ceny w górnictwie rud metali skoczyły o 2,1%. Patrząc jednak w skali całego roku, to właśnie węgiel zaliczył jeden z najbardziej spektakularnych zjazdów cenowych – o 13,7% w porównaniu z grudniem 2024 r.

Branżowe kontrasty: Tytoń kontra farmacja

Analiza poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego ujawnia liderów spadków i wzrostów. W ujęciu rocznym (grudzień do grudnia) największe obniżki dotknęły producentów koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – ich ceny spadły o 7,7%. Na drugim biegunie znalazła się produkcja wyrobów tytoniowych, która jako jedna z niewielu odnotowała solidny wzrost o 6,0% r/r.

W krótkim, miesięcznym terminie najbardziej potaniały wyroby farmaceutyczne (o 1,6%), podczas gdy producenci tytoniu znów podnieśli ceny o 1,0%. Jedyną główną sekcją, która w skali roku oparła się deflacji, była dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami, gdzie odnotowano wzrost cen o 1,7%.

Dane GUS za grudzień 2025 r. potwierdzają, że polski przemysł pozostaje w fazie cenowej korekty, co w kontekście makroekonomicznym sprzyja hamowaniu inflacji konsumenckiej (CPI), choć jednocześnie odzwierciedla globalne tendencje spadkowe na rynkach surowców energetycznych.

