Dane o budowach mieszkań. Umiarkowany optymizm

Dane o budowach mieszkań

"Firmy deweloperskie odpowiadają za budowę ponad 60 proc. nowych mieszkań i domów budowanych w Polsce" - podali eksperci Otodom. Jednocześnie zaznaczyli, że czerwcowe dane GUS wskazują, że budownictwo realizowane w Polsce, wyrażone w liczbie lokali mieszkalnych oddanych do użytku, utrzymuje się na poziomie niższym niż w 2023 roku (20 proc. mniej mieszkań oddanych w czerwcu niż przed rokiem), jednak jest już bardzo blisko wyników 2022 roku i przewyższa wynik z roku 2021.

Wskazali również, że firmy deweloperskie zrealizowały w pierwszej połowie bieżącego roku o 9,3 proc. mniej lokali niż w 2023 roku, a inwestorzy indywidualni (przede wszystkim gospodarstwa domowe realizujące budowy na własne potrzeby) wybudowali o 24 proc. mniej domów niż rok wcześniej.

Czy to już tendencja wzrostowa na rynku budowy nieruchomości?

Otodom ocenia, że dane o rozpoczętych budowach pozwalają na umiarkowanie optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju w kolejnych miesiącach budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez firmy deweloperskie. "W porównaniu do czerwca 2023 roku nie tylko deweloperzy, ale również inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę większej liczby mieszkań, a w przypadku firm deweloperskich rozpoczęć było więcej także w porównaniu do wyników z maja" - wskazali eksperci. Dodali, że statystyka mieszkań rozpoczętych z czerwca oraz z pierwszej połowy 2024 roku wskazuje na lepsze w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku wyniki prawie we wszystkich kategoriach inwestorów. Eksperci Otodom ocenili, że to "pozwala z dużym prawdopodobieństwem prognozować, że w tej kategorii rok 2024 będzie wyraźnie lepszy od 2023".

Dane o budowach mieszkań niedawno były pesymistyczne

Eksperci zwrócili uwagę, że statystyki GUS z kwietnia i maja wskazywały na wstrzymywanie decyzji o rozpoczynaniu nowych budów przez firmy deweloperskie. "Czerwcowy wynik (14 tys. mieszkań, których budowa została rozpoczęta) – o ile nie okaże się jednorazowym zrywem – odwraca spadkowy trend z ostatnich miesięcy" - podkreślili eksperci.