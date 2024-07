Klimatyzacja drastycznie podnosi wartość mieszkania! Są warte o 25 proc. więcej

Rewolucja w skierowaniach do sanatorium. Ministerstwo Zdrowia ułatwia procedury

Rośnie zainteresowanie mieszkaniami z klimatyzacją

Według raportu serwisu Otodom popyt na nieruchomości posiadające klimatyzację wzrasta; tylko w maju br. mieszkań na wynajem z tym udogodnieniem poszukiwano o 80 proc. częściej niż rok wcześniej. Największe zainteresowanie tego typu lokalami było w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Katowicach.

"W maju obserwowaliśmy spadek liczby wyświetleń ofert całej kategorii domów i mieszkań na sprzedaż rok do roku – odpowiednio o 8 proc. i 20 proc. Nie był to jednak sygnał załamania popytu, a raczej efekt wysokiej bazy związanej z programem Bezpieczny Kredyt 2 proc. Wyniki dotyczące segmentu mieszkań na wynajem utrzymały się na poziomie podobnym do zeszłorocznego" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Agata Stachowiak z Otodom. Wzrost popularności mieszkań z klimatyzacją notujemy już od 5 lat, ale takich lokali jest mało na rynku - tylko 5,7 proc. wszystkich ogłoszeń.

Gdzie jest najwięcej nieruchomości z klimatyzacją?

Z danych Otodom wynika, że w klimatyzację częściej wyposażone są lokale z drugiej ręki. W maju br. spośród bazy mieszkań na sprzedaż z klimatyzacją, 44 proc. pochodziło z rynku pierwotnego, a 56 proc. z wtórnego. Najwięcej domów posiadających klimatyzację wystawionych na sprzedaż znajduje się w województwie mazowieckim (26 proc.). 13 proc. jest zlokalizowanych w woj. dolnośląskim, a po ok. 10 proc. w wielkopolskim, śląskim i małopolskim.

Natomiast w przypadku mieszkań z klimatyzacją, które są na wynajem, w województwach mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim oraz śląskim odpowiadają za 80 proc. oferty dostępnej w maju br.

Mieszkania z klimatyzacją droższe nawet o 25 proc.

Przeciętna cena zakupu mieszkania z klimatyzacją jest do 25 proc. wyższa niż średnia dla całego rynku. "W Warszawie średnia stawka za metr kwadratowy mieszkania wynosi 17 355 zł. Tymczasem za zakup lokalu z klimatyzacją na rynku wtórnym trzeba zapłaci o 16 proc. więcej" - podano w raporcie Otodom.

Z kolei w Krakowie zarówno w przypadku rynku pierwotnego, jak i wtórnego w podgrupie mieszkań na sprzedaż z klimatyzacją trzeba liczyć się z ceną, która jest wyższa o ok. 10-14 proc. w stosunku do nieruchomości nie oferujących klimatyzacji. W Poznaniu jest to z kolei 21 proc. na rynku pierwotnym i 29 proc na rynku wtórnym.