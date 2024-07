Monstrualna podwyżka akcyzy! Nawet 30 zł za paczkę papierosów

Czynny non stop

Gigantyczna podwyżka akcyzy na papierosy. Zapowiedziano kilkudziesięcioprocentowe podwyżki na najbliższe lata

Według mapy drogowej podwyżek akcyzy (czyli planów regularnych podwyżek podatku w najbliższych latach), stawka miała podnosić się co roku o 10 proc. do 2027 roku. Tymczasem resort finansów zapowiedział znacznie większe podwyżki akcyzy, które mają od 1 stycznia 2025 roku wynieść:

papierosy - 25 proc.

tytoń - 38 proc.

nowatorskie wyroby tytoniowe - 50 proc.

e-papierosy - 75 proc.

To jednak dopiero pierwszy etap podwyżek. W 2026 roku akcyza na papierosy miałaby wzrosnąć o 20 proc., a w 2027 roku o 15 proc. Z kolei na tytoń w 2026 roku wzrośnie o 30 proc., a w 2027 roku o 22 proc. Akcyza na wyroby nowatorskie w 2026 roku podrożeje o 20 proc., a w 2027 roku o 15 proc. Z kolei e-papierosy w 2026 roku mają mieć akcyzę wyższą o 50 proc., a w 2027 roku o 25 proc.

Paczka papierosów po 30 zł? Nie można wykluczyć takiego scenariusza

Jak wynika z oświadczenia Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG), "paczka papierosów po 30 zł? Tak, to jak najbardziej możliwe już od 2025 roku". W ciągu kilku lat podwyżki mogą sięgnąć nawet 150 proc.

PTG wypomina rządowi, że "mapa drogowa" akcyzy była kompromisem między producentami, dystrybutorami i rządzącymi, a odejście od niej godziny w "podstawowe wartości państwa demokratycznego: w pewność i stabilność prawa". Wskazano również, że w umowie koalicyjnej zapisano, że wszystkie zmiany podatkowe miały być z minimalny 6-miesięcznym vacatio legis.

- Doświadczenia lat 2014/2015 gdy szara strefa na tym rynku urosła do 19% pokazują, że skokowe podwyższanie akcyzy jest nieefektywne i po prostu nie kalkuluje się. Za to dzięki Mapie drogowej walka z patologiami okazałą się bardzo skuteczna i szara strefa została zniwelowana do 4,9% w 2023 r. - pisze PTG.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze wskazuje, że we Francji wzrost akcyzy spowodował wzrost szarej strefy do niemal 30 proc.

- Wpływy budżetowe w 2023 r. z akcyzy na wyroby tytoniowe wyniosły ponad 27 mld zł, do tego dochodzą kolejne miliardy od branży z tytułu VAT, CIT oraz PIT. Sektor tytoniowy jest też dużym pracodawców, dającym miejsca pracy dla ponad 30 tys. osób. Dzięki akcyzowej mapie drogowej budżet państwa, ma stałe, zrównoważone i regularne wpływy finansowe, co z kolei doprowadziło do najniższego w historii poziomu szarej strefy tytoniowej w kraju, teraz MF chce wywrócić ten stolik akcyzowy ze szkodą dla producentów, konsumentów, branży, budżetu państwa – ze szkodą dla nas wszystkich! - pisze Jaromir Ćwikła, dyrektor ds. prawnych Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Jak z kolei komentuje w rozmowie z Business Insider Szymon Parulski, doradca podatkowy i wspólnik w Parulski i Wspólnicy podwyżka jest "pod płaszczykiem dbania o zdrowie Polaków", a w rzeczywistości celem jest poprawa budżetu państwa. Ekspert wskazał, że Ministerstwo Finansów szuka dodatkowych wpływów do przyszłorocznego budżetu.