i Autor: Getty Images Szpitale nie dostają pieniędzy za świadczenia ponad limit; mogą ograniczyć przyjęcia

Bezpłatne leki

Darmowe leki będą wymagały recept! Rząd Tuska zmienia przepisy

Seniorzy powyżej 65 lat, dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Rząd planuje zmianę przepisów, dzięki którym więcej lekarzy uzyska prawo do wystawiania recept na bezpłatne leki. Obecnie tylko niektórzy lekarze oraz pielęgniarki mogą wypisywać recepty na tego rodzaju leki.