Darmowe przejazdy dla seniorów w 2026. Tych ulg nie możesz przegapić

Darmowe przejazdy w mieście – kto i gdzie może skorzystać?

Największe oszczędności czekają na seniorów w komunikacji miejskiej. Zasady różnią się w zależności od miasta, ale w większości z nich wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty, by podczas kontroli potwierdzić swoje uprawnienia.

Dla osób 70+. W niemal każdym większym mieście w Polsce, takim jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, osoby, które ukończyły 70 lat, mogą jeździć autobusami i tramwajami całkowicie za darmo. Uprawnienie to jest powszechne, co oznacza, że nie trzeba być mieszkańcem danego miasta, by z niego korzystać.

Dla osób 65+. Coraz więcej samorządów obniża próg darmowych przejazdów. Już po ukończeniu 65. roku życia za darmo komunikacją miejską można podróżować m.in. we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy.

Specjalny Bilet Seniora w Warszawie. Stolica ma wyjątkową ofertę dla osób w wieku 65-70 lat. Mogą one wykupić roczny "Bilet Seniora" za jedyne 50 zł, który uprawnia do nielimitowanych przejazdów w 1. i 2. strefie biletowej.

Tańsze podróże pociągiem po całej Polsce

Dalekie podróże koleją również mogą być znacznie tańsze. Przewoźnicy kolejowi, w tym PKP Intercity i Polregio, przygotowali kilka rozwiązań, z których warto korzystać.

Bilet dla Seniora (30% zniżki) to najpopularniejsza i najbardziej elastyczna oferta. Każda osoba, która ukończyła 60 lat, może kupić bilet ze stałą zniżką 30%. Co ważne, ulga ta nie ma limitu przejazdów i aby z niej skorzystać, wystarczy podczas kontroli okazać dokument potwierdzający wiek (np. dowód osobisty). Nie trzeba być emerytem ani rencistą.

Ustawowa ulga 37% dla emerytów. Każdemu emerytowi i renciście przysługują dwa przejazdy w roku pociągiem w 2. klasie z ulgą 37%. Należy jednak pamiętać, że podróż "tam i z powrotem" jest liczona jako dwa oddzielne przejazdy. Aby skorzystać z tej zniżki, oprócz legitymacji emeryta, trzeba mieć przy sobie specjalne zaświadczenie wydawane m.in. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

A co ze zniżkami w autobusach dalekobieżnych?

Seniorzy mogą również liczyć na tańsze bilety u przewoźników autobusowych. Chociaż nie są to ulgi ustawowe, wiele firm oferuje własne rabaty handlowe. Przykładowo, PKS Polonus oferuje 20% zniżki dla osób, które ukończyły 60 lat. Warto przed zakupem biletu sprawdzić regulamin konkretnego przewoźnika, ponieważ wysokość zniżek i zasady ich przyznawania mogą się różnić.

