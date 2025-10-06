Debiut znanej marki w Polsce. Warszawa z pierwszym salonem

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-06 14:34

HeyDude oficjalnie zadebiutował w Polsce. Marka znana z ultralekkiego i wygodnego obuwia otworzyła swój pierwszy stacjonarny sklep w Warszawie - pisze serwis dlahandlu.pl. Lokal w Wola Parku przyciąga szeroką ofertą butów dla całej rodziny i wyjątkowymi zniżkami, które obowiązują tylko przez pierwsze dni działalności.

Witryna sklepowa HeyDude w Wola Parku, prezentująca różnorodne modele ultralekkiego obuwia w wielu kolorach i fasonach. W centrum logo marki na zielonej ścianie, obok półki z botkami. O otwarciu sklepu i promocjach przeczytasz na Super Biznes.

i

• Marka obuwnicza HeyDude otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce w Wola Parku, oferując ultralekkie i funkcjonalne obuwie, które można prać w pralce.

• Z okazji otwarcia, do 10 października, wybrane modele HeyDude dla całej rodziny dostępne są z rabatem do 30%.

• Wola Park, oprócz HeyDude, oferuje ponad 200 sklepów i usług, w tym IKEA Studio, Multikino i duży parking, co czyni go atrakcyjnym miejscem na zakupy.

HeyDude w Polsce – pierwszy sklep w Wola Parku

W czwartek, 2 października, przedstawiciele centrum handlowego ogłosili: "Marka obuwnicza HeyDude otwiera pierwszy sklep w Polsce - w Wola Parku!". Nowy salon mieści się na pierwszym piętrze galerii przy ul. Górczewskiej 124. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–22:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00.

Buty HeyDude – komfort i funkcjonalność

Nowa marka na polskim rynku przyciąga klientów swoją filozofią projektowania obuwia. Jak podkreślają przedstawiciele galerii: "HeyDude cechuje się obuwiem stworzonym z myślą o komforcie i funkcjonalności. Buty są ultralekkie, miękkie, elastyczne i przewiewne, co sprawia, że idealnie sprawdzają się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas podróży czy weekendowych wypadów za miasto. Co więcej, można je prać w pralce, co czyni je wyjątkowo praktycznymi".

Promocje dla pierwszych klientów

Na otwarcie marka przygotowała specjalną akcję promocyjną. Do 10 października wybrane modele można kupić nawet o 30% taniej. Zniżki obejmują obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a dodatkowo pełna kolekcja HeyDude dostępna jest w oficjalnym sklepie internetowym. To okazja, aby poznać markę, która w wielu krajach cieszy się opinią producenta butów idealnych na każdą okazję.

Wola Park – zakupy i atrakcje w jednym miejscu

Nowy punkt HeyDude doskonale wpisuje się w ofertę Wola Parku, który może pochwalić się ponad 200 sklepami i punktami usługowymi. W centrum mieszczą się m.in. IKEA Studio, Multikino, klub fitness Zdrofit, Auchan, Castorama, a także strefa co-workingu. Dodatkowym udogodnieniem jest parking na 3 000 miejsc, stacja benzynowa oraz rowerowa Veturilo.

PTNW - Renata Kaznowska

