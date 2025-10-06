• Biedronka oferuje cukier w rekordowej cenie 1,45 zł/kg w promocji "5+5 gratis", dostępnej do 8 października z dziennym limitem.

• Oprócz cukru, znajdziesz promocje "1+1 gratis" na słodycze (np. praliny Lindt), warzywa i owoce (np. figi), a także "4+2 gratis" na masło Mlekovita.

• Dział chemii i kosmetyków również kusi, oferując kapsułki Persil "1+1 gratis" oraz produkty Nivea, Eveline i Adidas w promocji z kartą Moja Biedronka.

• Wiele promocji wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji, a także wiąże się z dziennymi limitami, więc warto sprawdzić szczegóły przed zakupami.

Promocja 5+5 gratis – cukier w rekordowej cenie

Największym hitem w Biedronce jest akcja „5+5 gratis” obejmująca cukier marek Diamant, Królewski i Polski Cukier. Klient, kupując pięć kilogramów, otrzyma kolejne pięć gratis. W praktyce oznacza to, że cena jednego kilograma spada do 1,45 zł.

Oferta obowiązuje do 8 października, a każdy klient może skorzystać z niej raz dziennie. W trzy dni można więc zdobyć nawet 30 kg cukru w wyjątkowo niskiej cenie. Co istotne, podobną promocję przygotował Lidl, co zapowiada ostrą rywalizację między największymi dyskontami.

Produkty za darmo – od pralin po warzywa i owoce

W promocji „1+1 gratis” znalazły się zarówno słodycze, jak i świeże produkty. Wybrane przykłady to:

* praliny Lindt Lindor – dla posiadaczy karty lub aplikacji Biedronki, * biszkopty Bonitki – dostępne dla wszystkich klientów, * figi i czosnek sprzedawane na sztuki – również bez programu lojalnościowego.Każda promocja ma własne zasady, a w niektórych przypadkach konieczna jest aktywacja w aplikacji Biedronka lub obowiązują dzienne limity.

W promocji "4+2 gratis" Biedronka oferuje masło ekstra Mlekovita. Limit dzienny 6 szt. (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka. Karta będzie też konieczna, aby skorzystać z promocji "2+1 gratis" na wędliny w plastrach Kraina Wędlin.

Kosmetyki i chemia gospodarcza – Persil i Nivea w promocji

Wyjątkowe okazje dotyczą także działu kosmetyczno-chemicznego. W akcji „1+1 gratis” dostępne są m.in. kapsułki do prania Persil Caps o wartości 48,99 zł. Dzienny limit zakupu to cztery opakowania, czyli dwa płatne i dwa gratisowe.

Dodatkowo z kartą lojalnościową można kupić:

* balsamy i mleczka do ciała Nivea,

* całą gamę kosmetyków Eveline,

* dezodoranty Adidas

* produkty Whiskas.

W promocji "2+1 gratis" są wszystkie znicze (bez wkładów do zniczy, wkładów, świeczek i latarenek LED). Produkty można dowolnie mieszać.

