Ceny węgla w październiku 2025 wahają się od 1150 zł do 1700 zł za tonę, w zależności od rodzaju i lokalizacji.

Przeciętne gospodarstwo domowe potrzebuje około 4 ton węgla na sezon, co oznacza wydatek rzędu 5600-6000 zł.

Najtańszy węgiel można kupić wiosną, a ceny od sierpnia do końca roku utrzymują się na wyższym poziomie.

Na ceny węgla w Polsce wpływają globalne rynki surowców, kursy walut oraz polityka klimatyczna UE

Ile trzeba zapłacić za tonę węgla w październiku 2025?

Początek sezonu grzewczego tradycyjnie przynosi podwyżki na rynku surowców energetycznych. Jak informuje portal Interia, składy opału już zaktualizowały swoje cenniki, a kwoty mogą być poważnym obciążeniem dla domowych budżetów. W październiku ceny węgla w składach opału wahają się od 1150 zł do nawet 1700 zł za tonę. Ostateczny koszt zależy od rodzaju surowca, jego jakości oraz lokalizacji punktu sprzedaży.

Zgodnie z danymi aktualizowanymi na stronie ciepło.gov.pl, widełki cenowe dla poszczególnych sortymentów wyglądają następująco:

miał węglowy niesortowany: od 340 zł do 750 zł za tonę,

groszek: od 1150 do 1700 zł za tonę,

orzech: od 1100 do 1640 zł za tonę,

kostka: od 1150 do 1650 zł za tonę.

Należy pamiętać, że najwięcej zapłacimy za węgiel workowany, który jest wygodniejszy w użyciu i przechowywaniu, ale też droższy. Do podanych kwot trzeba również doliczyć koszty transportu. Alternatywą pozostaje sklep Polskiej Grupy Górniczej (PGG), gdzie surowiec można nabyć bezpośrednio z kopalń - informuje Interia, co pozwala ograniczyć marże pośredników. Jednak i w tym przypadku kluczowe mogą okazać się koszty dowozu – czasem lokalny skład, mimo wyższej ceny za tonę, finalnie okaże się bardziej opłacalnym wyborem.

Jaki jest koszt ogrzania domu węglem w tym sezonie?

Portal podaje, że cena za tonę węgla to jedno, ale kluczowe pytanie dla milionów Polaków brzmi: ile ostatecznie wyniesie ogrzewanie przez całą zimę? Jak wynika z analiz przytaczanych przez portal Interia, w Polsce wciąż około 3,5 miliona domów wykorzystuje węgiel jako podstawowe źródło ciepła. Przyjmując, że przeciętne gospodarstwo domowe potrzebuje na cały sezon grzewczy około 4 ton opału, łatwo obliczyć skalę wydatków. Eksperci szacują, że przy średnim zużyciu na poziomie 4 ton, tegoroczny koszt ogrzewania domu węglem wyniesie około 5600 zł, a po doliczeniu transportu może przekroczyć 6000 zł.

Dla wielu rodzin taki wydatek stanowi poważne wyzwanie dla budżetu, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia w innych obszarach. Kwota ponad 6000 zł oznacza konieczność przeznaczenia na opał równowartości więcej niż jednej średniej krajowej pensji netto, co zmusza wiele osób do szukania oszczędności lub rozważania mniej efektywnych, ale tańszych gatunków węgla.

Czy warto czekać z zakupem węgla? Od tego zależą ceny

W obliczu wysokich cen pojawia się pytanie, czy jest szansa na obniżki w najbliższych miesiącach. Niestety, analiza rynku, którą przytacza Interia, nie pozostawia złudzeń. Zgodnie z rynkowymi trendami, z zakupem węgla nie warto czekać, ponieważ jego ceny najprawdopodobniej nie spadną przed nadejściem zimy. Na rynku opału obserwujemy wyraźną sezonowość – surowiec jest najtańszy wiosną i wczesnym latem, a jego cena systematycznie rośnie od sierpnia aż do końca roku, osiągając szczyt w okresie największych mrozów - czytamy w portalu Interia.

Na ostateczne ceny węgla w Polsce wpływa szereg czynników. Kluczową rolę odgrywa sytuacja na rynkach światowych, ponieważ znaczną część surowca importujemy, m.in. z Kazachstanu czy Kolumbii. Według Interii, wahania kursów walut również mają bezpośrednie przełożenie na koszty zakupu. Nie bez znaczenia jest także polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w tym system opłat za emisję CO₂, który podnosi koszty produkcji energii z paliw kopalnych i wpływa na cały rynek energetyczny. Wszystko to sprawia, że odkładanie zakupu opału na później jest obarczone dużym ryzykiem dalszego wzrostu cen.

dr Sonia Buchholtz, dyrektor programu finansowania trasformacji przemysłu z Forum Energii EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.