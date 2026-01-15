Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) poinformowało, że decyzja o ewentualnym zakupie sieci handlowej Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) leży wyłącznie w gestii samej spółki, która musi kierować się rachunkiem ekonomicznym. Stanowisko to jest odpowiedzią na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) w tej sprawie.

Odpowiedź MAP na postulaty KRIR

Resort aktywów, sprawujący nadzór nad KGS, odniósł się do pisma Zarządu KRIR z 22 grudnia 2025 r., w którym postulowano wpisanie Grupy na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa oraz rozważenie zakupu sieci handlowej Carrefour.

„Odnosząc się do zawartej w pana prezesa (Wiktora Szmulewicza - PAP) piśmie sugestii dotyczącej zakupu przez KGS S.A. spożywczej sieci handlowej Carrefour, uprzejmie wyjaśniam, że wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia spraw spółek, w tym związane z inicjowaniem projektów inwestycyjnych, podejmowane są przez kierownictwo danych podmiotów, które ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Należy mieć na uwadze, że KGS S.A. jako podmiot prawa handlowego decyzję o zaangażowaniu w inwestycję kapitałową musi podjąć w oparciu o rachunek ekonomiczny” - napisał wiceminister w MAP Grzegorz Wrona w piśmie udostępnionym na stronach Rady.

Wiceminister Wrona wyjaśnił, że "minister aktywów państwowych, w ramach wykonywania uprawnień wynikających z posiadanych przez Skarb Państwa akcji, nie ma możliwości bezpośredniego bieżącego oddziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną przez poszczególne podmioty, jak również ingerowania w decyzje podejmowane przez ich kodeksowe organy".

Udział rolników w Radzie Nadzorczej KGS

W odpowiedzi na postulat KRIR dotyczący wprowadzenia przepisu, który zapewniłby, że 1/3 składu rady nadzorczej KGS S.A. stanowią osoby związane z rolnictwem, wiceminister Wrona wskazał, że wymogi dla kandydatów na członków zostały określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym organów nadzorczych.

Ponadto, zgodnie ze statutem Spółki, rada nadzorcza KGS S.A. składa się z 9 do 12 członków, z czego 2 członków wybierają pracownicy spółki i wszystkich jej jednostek zależnych, a kolejnych 2 członków wybierają plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.

Wrona odniósł się również do postulatu, aby akcje Krajowej Grupy Spożywczej S.A. były sprzedawane producentom rolnym, zaznaczając, że postulat ten należy uznać za spełniony. Jak wyjaśnił, znajduje on swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym oraz statucie Spółki, które określają, że akcje spółki mogą być zbywane wyłącznie pracownikom spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych.

Wiceminister Wrona poinformował także, że Krajowa Grupa Spożywcza jest już wpisana na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa.

Rzeczniczka KGS, Dominika Cieślak, w czwartek poinformowała PAP, że „spółka nie komentuje procesów akwizycyjnych; czy w nich uczestniczymy czy nie”. Dodała, że „gdyby spółka podjęła taką decyzję korporacyjnie, ze wszystkimi zgodami, zachowaniem ładu korporacyjnego tj. zgód właścicielskich, to wówczas takie informacje zostaną przekazane”.

Rzeczniczka zauważyła również, że „jest to duża transakcja i wiązałaby się z finansowaniem - wymagała dofinansowania czy dokapitalizowania spółki”.

Carrefour na sprzedaż?

W połowie września media informowały, że grupa Carrefour otworzyła za pośrednictwem banku JP Morgan tzw. data room w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce oraz 40 centrów handlowych.

Pod koniec listopada ub.r. ministerstwo rolnictwa wysłało pismo do MAP rekomendujące przejęcie tej sieci w związku z zapowiedzią jej sprzedaży. „To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej – zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych” - podkreślił wówczas resort rolnictwa.

Grupa Carrefour, komentując rekomendację MRiRW, podała, że rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego. „W związku z trwającym procesem, nie komentujemy plotek rynkowych na ten temat” - dodała.

Na początku grudnia ub.r. szef MAP Wojciech Balczun, odnosząc się do rekomendacji MRiRW dot. przejęcia polskiej sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą, poinformował, że resort aktywów państwowych koncentruje cały wysiłek na sanacji KGS. „Formalnie żadnej oferty nie otrzymaliśmy, a cały wysiłek koncentrujemy na sanacji KGS, bo w Grupie jest naprawdę dużo do zrobienia, zwłaszcza w obszarze wyników finansowych” - napisał wtedy Balczun.

O Krajowej Grupie Spożywczej

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Celem utworzenia holdingu była chęć wzmocnienia pozycji polskiego rolnika oraz ochrona przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów, w tym dystrybutorów. W KGS w 2022 r. pracowało 5 tys. osób.

