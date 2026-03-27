Decyzja w powietrzu. Prezydent podpisał ustawę o tańszym paliwie

Dariusz Brzostek
2026-03-27 20:13

Prezydent podpisał ustawę o tańszym paliwie w samolocie! Karol Nawrocki złożył podpis w drodze do Stanów Zjednoczonych. Ta wiadomość ucieszy miliony kierowców, wkrótce paliwo ma być tańsze.

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Karol Nawrocki w granatowym garniturze z czerwonobordowym krawatem, przemawiający do mikrofonu, z dłońmi w geście otwarcia. Na jego marynarce widoczna jest przypinka "100 Gdynia". Temat tańszego paliwa na Super Biznes.

Podpis w samolocie!

Nie w Pałacu Prezydenckim, nie przy biurku, lecz w samolocie lecącym do Stanów Zjednoczonych zapadła decyzja, na którą czeka wielu kierowców. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy mające obniżyć ceny paliw.

Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak poinformowano, do podpisu doszło w piątek wieczorem, 27 marca, podczas lotu do Dallas w stanie Teksas.

Tańsze paliwo coraz bliżej

Nowe przepisy mają pomóc obniżyć ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Według ustaleń dziennika „Rzeczpospolita”, ważnym elementem zmian jest obniżenie podatku VAT na paliwa.

Co ważne, na takie rozwiązanie ma zgodzić się Komisja Europejska, która musi zaakceptować zmiany w podatkach obowiązujących w krajach Unii.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy mogą wkrótce zobaczyć niższe ceny na dystrybutorach.

Decyzja w drodze do USA

Sama sytuacja podpisania ustaw jest dość nietypowa. Prezydent złożył podpis pod dokumentami już w trakcie podróży zagranicznej, lecąc do Teksasu.

Takie decyzje podejmowane „w powietrzu” zdarzają się rzadko, ale w tym przypadku władze chciały jak najszybciej zakończyć procedurę legislacyjną.

Teraz ustawy mogą wejść w życie, a kierowcy z niecierpliwością będą obserwować ceny na stacjach. Jeśli zapowiedzi się spełnią, tankowanie może stać się wyraźnie tańsze.

Polecany artykuł:

Wojenna inflacja już w Polsce. Droższe m.in. paliwa, mleko i cukier
