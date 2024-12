Definitywny koniec Ruchu. Jest znany termin zamknięcia ostatniego kiosku

Kioski Ruchu do likwidacji

Co z popularnymi kioskami Ruchu? To już pewne. Kioski znikają z mapy wielu polskich miast i miasteczek. "Decyzja o likwidacji sieci kiosków Ruchu jest podyktowana trwałymi negatywnymi wynikami finansowymi osiąganymi przez spółkę. Obecne działania koncentrują się na wspieraniu rozwoju obszarów, które mają potencjał i wygaszaniu tych, które są trwale nierentowne, by wyhamować rosnące zobowiązania finansowe Ruchu" - przekazało w odpowiedzi na pytania portalu wiadomoscihandlowe.pl biuro prasowe Ruchu.

Serwis branżowy podaje, że w ramach obszaru sprzedaży detalicznej sukcesywnej likwidacji podlega sieć kiosków. W grudniu 2024 ma działać już tylko 10 saloników prasowych. Ostatni punkt zakończy sprzedaż 17 grudnia. Co ciekawe, około 60 agentów Ruchu zdecydowało się na odkupienie kiosków. Będą oni prowadzić swoją działalność gospodarczą.

To że znikają kioski, nie oznacza, że znika sama spółka. Ruch będzie nadal funkcjonować i będzie zajmować się świadczeniem usługi logistyki kontraktowej.

Kioskom na ratunek

Właścicielem Ruchu - wspólnie z Grupą PZU - jest Orlen (ma 65 proc. akcji). Przypomnijmy, że gdy płocki koncern przejął kontrolę nad firmą, planował stworzyć dużą sieć detaliczną pod marką Orlen w Ruchu. Jednak pomysł ten nie wypalił.

Przypomnijmy, że pod koniec 2023 r. Ruch podjął decyzję o wygaszeniu innego rodzaju działalności - w zakresie kolportażu prasy. Teraz, po likwidacji biznesu kioskowego, Ruch będzie funkcjonować w dalszym ciągu jako operator logistyczny Orlen Paczki, utworzonej na bazie dawnej usługi Paczka w Ruchu.