Diesel mocno w górę. Nowe ceny paliw na wtorek

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-10-26 12:00

Nie mamy dobrych wieści dla kierowców. We wtorek, 27 października, wzrosną maksymalne ceny wszystkich najpopularniejszych paliw. Najmocniej podrożeje diesel, którego cena pójdzie w górę aż o 19 groszy na litrze. Ile zapłacimy za benzynę 95, benzynę 98 i olej napędowy? Minister energii ogłosił nowe stawki.

Pylon cenowy na stacji paliw Orlen z widocznymi stawkami za benzynę i diesel. O wzroście cen przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Kudelski Marek / Super Express Stacja paliw Orlen ze stojakiem z aktualnymi cenami paliw oraz budynkiem stop cafe. Przy dystrybutorach tankują samochody i motocykl. O niższych cenach paliw przeczytasz na portalu Super Biznes.

Diesel drożeje najmocniej

Minister energii Miłosz Motyka opublikował nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. We wtorek, 27 października, litr benzyny Pb 95 będzie kosztował maksymalnie 6,58 zł, a benzyny Pb 98 – 7,27 zł. Najwięcej kierowcy zapłacą za olej napędowy. Jego cena maksymalna wzrośnie do 8,18 zł za litr.

Podwyżki obejmą wszystkie trzy rodzaje paliw, ale najbardziej odczują je właściciele samochodów z silnikiem Diesla. W porównaniu z poniedziałkiem cena maksymalna litra diesla wzrośnie o 19 groszy. Benzyna Pb 95 podrożeje o 7 groszy, a benzyna Pb 98 o 6 groszy. Nowe stawki zostały opublikowane w „Monitorze Polskim”.

Kierowcy spoglądają z niepokojem na nowy cennik

Kto zatankuje auto dzisiaj zapłaci mniej. Dla porównania, w poniedziałek maksymalne ceny wynoszą odpowiednio:

- 6,51 zł za litr benzyny Pb 95;

- 7,21 zł za litr benzyny Pb 98

i 7,99 zł za litr oleju napędowego.

To oznacza, że przy tankowaniu 50 litrów diesla kierowca zapłaci maksymalnie o 9,50 zł więcej niż dzień wcześniej. W przypadku benzyny Pb 95 różnica wyniesie 3,50 zł, a w przypadku benzyny Pb 98 – 3 zł.

CPN ma chronić kierowców do końca roku

Maksymalne ceny paliw są częścią rządowego programu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej. Jego trzecia odsłona obowiązuje od 3 października 2026 roku. Pakiet przewiduje ustalanie limitów cen na stacjach oraz czasowe obniżenie VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy.

Nowe maksymalne stawki są ogłaszane w dni robocze. W weekendy i dni ustawowo wolne, a także w pierwszy dzień roboczy po takiej przerwie, obowiązują ceny ustalone w ostatnim dniu roboczym przed przerwą.

Obecna edycja programu ma obowiązywać do końca 2026 roku. Jej koszt dla budżetu państwa szacowany jest na około 5 mld zł. Minister energii informował wcześniej, że w budżecie na ten rok zabezpieczono niespełna 10 mld zł na obniżki cen paliw.

Czy CPN będzie działać także w 2027 roku?

Na razie nie zapadła decyzja, czy program zostanie przedłużony na przyszły rok. Jak wynika z wypowiedzi ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, rozstrzygnięcia można spodziewać się najprawdopodobniej w grudniu. Wiele będzie zależało od sytuacji na rynku ropy naftowej i paliw.

Pierwszy pakiet CPN uruchomiono pod koniec marca 2026 roku. Była to reakcja na wzrost cen ropy związany z wojną USA i Izraela z Iranem. Kolejne odsłony programu miały ograniczać obciążenia kierowców. Teraz jednak najnowsze stawki pokazują, że maksymalne ceny na stacjach mogą ponownie rosnąć, a szczególnie dotkliwa jest podwyżka oleju napędowego.

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