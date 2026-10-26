Diesel drożeje najmocniej

Minister energii Miłosz Motyka opublikował nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. We wtorek, 27 października, litr benzyny Pb 95 będzie kosztował maksymalnie 6,58 zł, a benzyny Pb 98 – 7,27 zł. Najwięcej kierowcy zapłacą za olej napędowy. Jego cena maksymalna wzrośnie do 8,18 zł za litr.

Podwyżki obejmą wszystkie trzy rodzaje paliw, ale najbardziej odczują je właściciele samochodów z silnikiem Diesla. W porównaniu z poniedziałkiem cena maksymalna litra diesla wzrośnie o 19 groszy. Benzyna Pb 95 podrożeje o 7 groszy, a benzyna Pb 98 o 6 groszy. Nowe stawki zostały opublikowane w „Monitorze Polskim”.

Kierowcy spoglądają z niepokojem na nowy cennik

Kto zatankuje auto dzisiaj zapłaci mniej. Dla porównania, w poniedziałek maksymalne ceny wynoszą odpowiednio:

- 6,51 zł za litr benzyny Pb 95;

- 7,21 zł za litr benzyny Pb 98

i 7,99 zł za litr oleju napędowego.

To oznacza, że przy tankowaniu 50 litrów diesla kierowca zapłaci maksymalnie o 9,50 zł więcej niż dzień wcześniej. W przypadku benzyny Pb 95 różnica wyniesie 3,50 zł, a w przypadku benzyny Pb 98 – 3 zł.

CPN ma chronić kierowców do końca roku

Maksymalne ceny paliw są częścią rządowego programu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jego trzecia odsłona obowiązuje od 3 października 2026 roku. Pakiet przewiduje ustalanie limitów cen na stacjach oraz czasowe obniżenie VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy.

Nowe maksymalne stawki są ogłaszane w dni robocze. W weekendy i dni ustawowo wolne, a także w pierwszy dzień roboczy po takiej przerwie, obowiązują ceny ustalone w ostatnim dniu roboczym przed przerwą.

Obecna edycja programu ma obowiązywać do końca 2026 roku. Jej koszt dla budżetu państwa szacowany jest na około 5 mld zł. Minister energii informował wcześniej, że w budżecie na ten rok zabezpieczono niespełna 10 mld zł na obniżki cen paliw.

Czy CPN będzie działać także w 2027 roku?

Na razie nie zapadła decyzja, czy program zostanie przedłużony na przyszły rok. Jak wynika z wypowiedzi ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, rozstrzygnięcia można spodziewać się najprawdopodobniej w grudniu. Wiele będzie zależało od sytuacji na rynku ropy naftowej i paliw.

Pierwszy pakiet CPN uruchomiono pod koniec marca 2026 roku. Była to reakcja na wzrost cen ropy związany z wojną USA i Izraela z Iranem. Kolejne odsłony programu miały ograniczać obciążenia kierowców. Teraz jednak najnowsze stawki pokazują, że maksymalne ceny na stacjach mogą ponownie rosnąć, a szczególnie dotkliwa jest podwyżka oleju napędowego.

Złoty Laur 2026 - Hubert Biskupski