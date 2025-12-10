Ceny choinek w Dino i Lidlu. Gdzie kupisz najtaniej świąteczne drzewko?

2025-12-10 11:37

Świąteczne przygotowania w pełni! Sieć sklepów Dino dołącza do konkurencji i oferuje klientom żywe choinki w donicach. Za świerk zapłacimy 94,99 zł, ale to nie wszystko! Sprawdź, jakie jeszcze produkty znajdziesz w świątecznej ofercie Dino, ważnej do 16 grudnia, i porównaj z propozycjami Lidla. Czy w tym roku choinkę kupisz w supermarkecie?

Kolaż zdjęć prezentujący wejścia do sklepów Lidl i Dino oraz choinki w donicach. Obraz nawiązuje do ofert świątecznych i cen choinek w supermarketach, o których można przeczytać na Super Biznes.

Kolaż zdjęć prezentujący wejścia do sklepów Lidl i Dino oraz choinki w donicach. Obraz nawiązuje do ofert świątecznych i cen choinek w supermarketach, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Dino oferuje żywe choinki w donicach (świerk za 94,99 zł) jako ekologiczną alternatywę, którą po świętach można posadzić w ogrodzie.
  • Oferta choinek w Dino jest ograniczona czasowo do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów, co zachęca do szybkiej decyzji.
  • Oprócz choinek, Dino proponuje świąteczne promocje na produkty spożywcze, takie jak twaróg sernikowy (8,49 zł/1 kg) czy barszcz czerwony (6,99 zł/1,5 l).
  • Zakup choinki w supermarkecie to wygodne rozwiązanie, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji, by drzewko przetrwało i mogło zostać posadzone.

Przedświąteczna gorączka ogarnia Polskę, a supermarkety prześcigają się w ofertach, by przyciągnąć klientów. Obok tradycyjnych produktów spożywczych, na półkach coraz częściej pojawiają się artykuły świąteczne, w tym... choinki!

Dino włącza się do walki o świątecznego klienta

Jak co roku, przed świętami Bożego Narodzenia, sklepy oferują szeroki asortyment produktów. Klienci mogą kupić w nich nie tylko pieczywo czy nabiał, ale nawet bożonarodzeniowe drzewka. Sieć sklepów Dino postanowiła pójść o krok dalej i zaoferować swoim klientom żywe choinki w donicach.

Klienci Dino za świerk w donicy zapłacą 94,99 zł, ale trzeba się śpieszyć, ponieważ oferta jest ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów. Co jeszcze jest w świątecznej ofercie tej sieci sklepów?

Żywa choinka – ekologiczny wybór?

Jak pisaliśmy, klienci Lidla również mogą kupić żywe choinki. Na taki ruch zdecydowała się również konkurencja. Dino sprzedaje ukorzenione drzewka, które — przy odpowiedniej pielęgnacji i dawce szczęścia — mają szansę na drugie życie w ogródku lub na działce.

Świerk z systemem korzeniowym (wysokość do 90 cm, doniczka 7,5 l) kosztuje 94,99 zł. Do wyboru jest również jodła (do 80 cm, doniczka 7,5 l).

Promocje i okazje w Dino

Oferta Dino jest ważna do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów. W gazetce Dino znajdziemy również inne przykładowe okazje, które są aktualne do 16 grudnia:

  • twaróg sernikowy President za 8,49 zł/1 kg,
  • kapusta biała za 1,49 zł/1 kg,
  • figurka Mikołaja Merci za 6,19 zł/60 g,
  • Alpejskie Mleczko o smaku śmietankowym za 13,99 zł/330 g,
  • napar owocowy kompot wigilijny Bifix za 6,49 zł,
  • kakao extra ciemne DecoMorreno za 11,69 zł/150 g,
  • uszka z grzybami Bonta za 4,49 zł/250 g,
  • barszcz czerwony Krakus za 6,99 zł/1,5 litra.

Świąteczne zakupy w jednym miejscu?

Czy kupowanie choinki w supermarkecie to dobry pomysł? Z pewnością jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i zrobić wszystkie świąteczne zakupy w jednym miejscu. Dodatkowo, kupując żywą choinkę w donicy, mamy szansę na to, że drzewko przetrwa święta i będzie mogło cieszyć nas swoim widokiem również po nich.

Warto jednak pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji drzewka. Choinka w donicy wymaga regularnego podlewania i odpowiedniego stanowiska. Jeśli chcemy, aby drzewko przetrwało do wiosny i mogło zostać posadzone w ogrodzie, należy zapewnić mu odpowiednie warunki.

