W przedświątecznej gorączce zakupów, dyskonty prześcigają się w ofertach, próbując przyciągnąć klientów. W tym roku na prowadzenie wysuwa się Lidl, który przygotował prawdziwą gratkę dla miłośników karpia. Od czwartku 11 grudnia do niedzieli 14 grudnia, w ofercie znajdziemy polskiego świeżego karpia w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Cena karpia w Lidlu niższa niż w Biedronce

Za polskiego świeżego karpia, płat ze skórą, w Lidlu zapłacimy zaledwie 2,99 zł za 100 g, co oznacza, że kilogram kosztować nas będzie 29,90 zł. To prawdziwa okazja, zwłaszcza biorąc pod uwagę regularną cenę, która wynosiła 5,49 zł za 100 g. Oznacza to aż 45% obniżki! W porównaniu do cen z Biedronki, gdzie podobny produkt jest droższy, oferta Lidla wydaje się być bezkonkurencyjna.

Dla tych, którzy preferują wygodę i cenią sobie brak ości, Lidl przygotował również inną propozycję. Od czwartku w ofercie dostępny jest także polski świeży karp, filet nacinany, w cenie 5,99 zł za 100 g. To doskonała alternatywa dla tradycyjnego płata, która pozwoli zaoszczędzić czas podczas przygotowań do świątecznej kolacji.

W tym samym czasie, Biedronka również oferuje karpia. Świeże płaty ze skórą marki Marinero będą sprzedawane po 5,49 zł za 100 g, a filety – po 5,99 zł za 100 g. Porównując te ceny, oferta Lidla na płat ze skórą jest znacznie korzystniejsza.

i Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Co jeszcze w promocji? Inne ryby w Lidlu

Lidl, oprócz karpia, przygotował szeroką ofertę innych ryb, które idealnie sprawdzą się na świątecznym stole. Od czwartku, 11 grudnia, do niedzieli, 14 grudnia, znajdziesz m.in.:

polski świeży karp, filet nacinany za 5,99 zł/100 g (1 kg = 59,90 zł).

Targ Rybny Lidla Sandacz, filet ze skórą za 6,49 zł/100 g (1 kg = 64,90 zł).

pstrąg tęczowy, filet ze skórą, XXL za 5,99 zł/100 g (1 kg = 59,90 zł).

Targ Rybny Lidla Miruna nowozelandzka, filet bez skóry za 5,39 zł/100 g (1 kg = 53,90 zł).

tuńczyk żółtopłetwy, stek za 7,39 zł/100 g (1 kg = 73,90 zł).

Targ Rybny Lidla Łosoś atlantycki, dzwonko za 6,49 zł/100 g (1 kg = 64,90 zł).

Targ Rybny Lidla Mintaj, filet bez skóry w cenie 34,90 zł/kg (cena przed obniżką/poza promocją: 49,90 zł/kg). Promocja z aplikacją Lidl Plus, limit: 3 kg na kupon.

łosoś atlantycki, porcje z fileta, XXL (8 x 125 g) w cenie 69,90 zł za opakowanie (cena przed obniżką/poza promocją: 94,90 zł/opak.). Promocja 26% taniej, limit: 3 opakowania na paragon.

filety śledziowe krojone z dodatkami, XXL (900 g) za 19,99 zł (1 kg = 22,21 zł).

BIO Łosoś wędzony (150 g) za 19,99 zł (100 g = 13,33 zł).

Nautica Łosoś pieczony, XXL (różne rodzaje) za 9,99 zł/100 g (1 kg = 99,90 zł).

Dlaczego warto kupować karpia wcześniej?

Eksperci radzą, aby karpia kupować wcześniej, zanim popyt przed Wigilią podniesie stawki. Co więcej, w regionach z długą tradycją hodowli karpia ceny mogą być nieco niższe, szczególnie przy zakupie bezpośrednio od hodowcy. Choć ceny karpia w 2025 roku utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, w sklepach są one nadal droższe niż na targach czy bezpośrednio u hodowców. Na przykład, karp żywy lub świeży od hodowcy kosztuje od 14 do 20 zł/kg, a w marketach od 24 do 30 zł/kg. Filety i płaty z karpia mogą kosztować od 45 do 60 zł/kg.

Boże Narodzenie w PRL. Pamiętasz, jak je świętowano? Pytanie 1 z 10 Skąd sprowadzano cytrusy? z Hiszpanii z Włoch z Kuby Następne pytanie