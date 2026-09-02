Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób.

Na podwyżki i nowe etaty w 2026 roku Dino przeznaczyło 700 mln zł, zwiększając wartość świadczeń pracowniczych do 5 mld zł.

Kasjerzy w Dino mogą liczyć na średnie zarobki do 6000 zł brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8000 zł brutto.

Firma dynamicznie się rozwija, tworząc tysiące nowych miejsc pracy rocznie i inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach.

Dino rośnie w siłę. Już 60 tysięcy pracowników w całej Polsce

Grupa Dino umacnia swoją pozycję na polskim rynku nie tylko jako sieć handlowa, ale też jako jeden z najważniejszych pracodawców. Firma zatrudnia już 60 tysięcy osób, co plasuje ją na trzecim miejscu w kraju pod względem wielkości zatrudnienia. To wynik, który stawia Dino tuż za takimi gigantami jak Grupa ORLEN.

Dynamika wzrostu jest imponująca. Wystarczy spojrzeć na ostatnie pięć lat, w ciągu których sieć stworzyła blisko 31 tysięcy nowych miejsc pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku zespół powiększył się o ponad 5 tysięcy pracowników. To pokazuje, jak dynamicznie rozwija się firma, otwierając nowe sklepy i inwestując w zaplecze logistyczne oraz własną produkcję. Grupa Dino, zatrudniając już 60 tys. pracowników, jest dziś trzecim największym pracodawcą w Polsce i konsekwentnie tworzy tysiące nowych miejsc pracy.

Ile wynoszą zarobki w Dino w 2026 roku? Konkretne kwoty

Jednym z kluczowych pytań, jakie zadają sobie osoby szukające zatrudnienia, jest wysokość pensji. W 2026 roku Grupa Dino przeznaczyła w swoim budżecie około 700 mln zł na podwyżki dla obecnych pracowników oraz na stworzenie kolejnych etatów. Dzięki temu łączna wartość świadczeń pracowniczych ma wzrosnąć z 4,3 mld zł w 2025 roku do około 5 mld zł.

A jak to wygląda w praktyce? Pracownik na stanowisku sprzedawcy-kasjera, po trzech miesiącach pracy, może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości co najmniej 5200 zł brutto miesięcznie. To jednak nie wszystko. Średnie całkowite miesięczne wynagrodzenie sprzedawcy-kasjera w Dino, uwzględniając premie, wynosi obecnie około 6 000 zł brutto. W przypadku kierowników marketów mowa o jeszcze wyższych stawkach – ich średnia pensja wraz z premiami to około 8 000 zł brutto miesięcznie.

Nowe miejsca pracy i miliardowe inwestycje w rozwój

Skąd tak duży wzrost zatrudnienia i zarobków? Odpowiedź leży w ogromnych inwestycjach. W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa Dino przeznaczyła na rozwój ponad 8 mld zł. Pieniądze te poszły na rozbudowę sieci marketów, która liczy już 3244 sklepy w 2600 miejscowościach, a także na budowę 12 nowoczesnych centrów dystrybucyjnych.

Firma stawia głównie na mniejsze miasta i tereny wiejskie, gdzie często jest największym lokalnym pracodawcą. Co ważne, podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na pełny etat, choć dla chętnych istnieje możliwość pracy w mniejszym wymiarze godzin. Dalszy rozwój Dino, planowany w tempie kilkuset nowych sklepów rocznie, oznacza nie tylko nowe miejsca pracy w marketach, ale także rosnące zapotrzebowanie na usługi firm transportowych, serwisowych i producentów żywności. To realny impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.

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