Biedronka startuje z nową edycją Gangu Zaradniaków, prezentując 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki.

Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co może oznaczać ogromne wydatki, chyba że poznasz sposoby na szybkie zbieranie.

Sprawdź, jak maksymalnie przyspieszyć kolekcjonowanie i odbierz swojego Zaradniaka bez zbędnych kosztów!

W poniedziałek, 24 sierpnia, Biedronka wystartowała z kolejną odsłoną swojej popularnej akcji lojalnościowej. Tym razem w sklepach pojawił się Gang Zaradniaków. Kolekcja obejmuje aż 21 bohaterów – 14 maskotek oraz 7 maskotkowych breloczków, które są nowością w tegorocznej akcji. Do tego dochodzą książki z przygodami Zaradniaków.

Najważniejsze dla klientów są jednak zasady zdobywania nagród. Podstawowy przelicznik wynosi jedną naklejkę za każde 67 zł wydane w Biedronce. Żeby ją otrzymać, podczas zakupów trzeba użyć zarejestrowanej karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Dużą maskotkę można zdobyć już po zebraniu 30 naklejek i dopłaceniu 24,99 zł. Kto chce otrzymać Zaradniaka bez dopłaty, potrzebuje ich 55.

Gang Zaradniaków. Ile trzeba wydać na maskotkę?

Jeżeli klient zdobywałby wyłącznie podstawowe naklejki, zebranie kompletu na darmową maskotkę wymagałoby sporych zakupów. 55 naklejek po jednej za każde 67 zł oznacza 3685 zł wydanych w Biedronce. W przypadku wariantu z dopłatą 30 podstawowych naklejek odpowiada zakupom za 2010 zł, do czego dochodzi 24,99 zł za maskotkę.

Nie oznacza to jednak, że każdy uczestnik akcji musi wydać takie kwoty. Biedronka przewidziała dodatkowe sposoby zdobywania naklejek, które pozwalają znacznie przyspieszyć kolekcjonowanie. Dlatego 3685 zł pokazuje jedynie, jak wyglądałby rachunek przy korzystaniu wyłącznie z podstawowego przelicznika.

Jak szybciej zbierać naklejki w Biedronce?

Kluczowe jest odpowiednie komponowanie zakupów. Zakup warzyw lub owoców pozwala zdobyć dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Bonusową naklejkę można otrzymać również za zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł – także za każde wydane 67 zł. Kolejną przewidziano za rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka.

W praktyce oznacza to, że klient nie musi polegać wyłącznie na jednej podstawowej naklejce. Korzystając z bonusów przewidzianych w zasadach akcji, może szybciej dojść do progu wymaganego do odebrania Zaradniaka. Naklejki można zbierać na papierowej karcie kolekcjonerskiej albo w aplikacji Biedronka. Za jedną transakcję można otrzymać maksymalnie 55 naklejek.

Ile naklejek na Zaradniaka? Nie tylko maskotki

Biedronka ustaliła kilka progów, a najłatwiej dostępna jest książka. Wystarczy 10 naklejek, aby otrzymać ją bez dopłaty. Regularnie kosztuje 14,99 zł.

Nowością są maskotkowe breloczki. Przy 20 naklejkach breloczek kosztuje 19,99 zł, natomiast po zgromadzeniu 35 naklejek można odebrać go bez dopłaty. Jego regularna cena wynosi 39,99 zł.

W przypadku dużego Zaradniaka dostępne są dwa warianty: 30 naklejek i 24,99 zł dopłaty albo 55 naklejek i maskotka bez dopłaty. Poza programem duża maskotka kosztuje 49,99 zł.

Gang Zaradniaków ma aż 21 bohaterów

Tegoroczna kolekcja składa się z postaci związanych z codziennymi czynnościami i umiejętnościami. Wśród Zaradniaków znalazły się m.in. Herbatka Hania, Kanapka Krysia, Patelnia Pati i Toster Teodor. Kaktus Kazik, Konewka Konwalia oraz Młotek Milo nawiązują do ogrodnictwa i majsterkowania, a Hantel Henryk i Piłka Paula do aktywności fizycznej.

Biedronka podkreśla, że za kolekcją stoi również element edukacyjny. Bohaterowie mają zachęcać dzieci do rozwijania samodzielności, uważności i empatii oraz pokazywać, że nowych umiejętności można uczyć się poprzez codzienne czynności. Gang Zaradniaków jest już 11. programem lojalnościowym sieci łączącym kolekcjonowanie z tematyką skierowaną do dzieci i rodzin.

Do kiedy trwa Gang Zaradniaków?

W tej akcji trzeba zwrócić uwagę na dwa terminy. Naklejki będzie można zbierać do 14 listopada 2026 roku. Na odebranie Zaradniaków klienci mają więcej czasu – nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 28 listopada 2026 roku.

Nie wszystkie wydatki w Biedronce są uwzględniane przy przyznawaniu naklejek. Z akcji wyłączono m.in. napoje alkoholowe, wyroby i rekwizyty tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, kaucje oraz doładowania.

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