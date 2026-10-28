Dino otwarte do wieczora

Przed 1 listopada wiele osób rusza na zakupy, by przygotować się do odwiedzin na cmentarzach. Dino wychodzi naprzeciw klientom i wydłuża godziny pracy sklepów w sobotę, 31 października.

Zgodnie z komunikatem sieci placówki mają być czynne od godz. 6.00. do 23.00. To dodatkowy czas na zakup produktów spożywczych, zniczy i innych artykułów potrzebnych przed świętem. Warto jednak pamiętać, że w niedzielę, 1 listopada, sklepy będą zamknięte. Zakupy trzeba więc zaplanować wcześniej.

Promocje na znicze i chryzantemy

Jedna z największych sieci sklepów przygotowała również specjalną ofertę związaną z uroczystością Wszystkich Świętych. Promocje obowiązują od 28 do 31 października.

Klienci mogą znaleźć w obniżonych cenach między innymi znicze, wkłady do zniczy oraz chryzantemy. Dla osób przygotowujących groby bliskich to okazja, by kupić potrzebne produkty przed świętem.

Konkurencja też zmienia godziny handlu

Godziny otwarcia przed weekendem zmienia również inny dyskont . Aby ułatwić przygotowania do dnia Wszystkich Świętych, sieć sklepów Biedronka wprowadziła specjalny harmonogram na trzy dni przed świętem dla przeważającej większości swoich marketów. Dzięki temu klienci będą mogli zrobić zakupy do późnych godzin nocnych.

Nie zostawiaj zakupów na ostatnią chwilę

Osoby, które planują wizytę na cmentarzu 1 listopada, powinny pamiętać o zamkniętych sklepach. Najlepiej zrobić zakupy najpóźniej w sobotę i skorzystać z wydłużonych godzin otwarcia sklepów.

Dzięki temu nie trzeba będzie martwić się brakiem czasu na przygotowania w ostatniej chwili.

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