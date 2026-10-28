Biedronka zmienia godziny otwarcia przed weekendem. Jest komunikat dla klientów

Czy Biedronka otwarta 31 października będzie funkcjonować na specjalnych zasadach?

Końcówka października to tradycyjnie czas wzmożonych przygotowań do dnia Wszystkich Świętych. W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę, co oznacza, że sklepy będą całkowicie zamknięte z uwagi na podwójny zakaz – zarówno ze względu na niedzielę niehandlową, jak i święto państwowe. Z tego powodu znaczna większość osób odkłada wizytę w markecie na ostatnią chwilę, czyli na sobotę poprzedzającą ten ustawowo wolny dzień.

Jeśli zastanawiasz się, do której dokładnie będzie Biedronka otwarta 31 października i czy markety będą działać w standardowym trybie, mamy dobrą wiadomość. Sieć sklepów Jeronimo Martins Polska, mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie klientów i chęć rozładowania ogromnego przedświątecznego ruchu, zdecydowała się na znaczne wydłużenie czasu pracy swoich placówek. Dzięki temu zyskujesz więcej czasu na zaopatrzenie się w znicze, wkłady, kwiaty oraz codzienne produkty spożywcze na długi weekend, bez konieczności zbędnego pośpiechu.

Biedronka godziny otwarcia 31 października. Do której zrobimy zakupy?

Aby ułatwić przygotowania do dnia Wszystkich Świętych, dyskont wprowadził specjalny harmonogram dla przeważającej większości swoich marketów. Klienci będą mogli dzięki temu zrobić zakupy do późnych godzin nocnych:

29 października (czwartek): ponad 3000 sklepów sieci czynnych będzie co najmniej do godziny 23:30.

ponad 3000 sklepów sieci czynnych będzie co najmniej do godziny 23:30. 30 października (piątek): ponad 3000 sklepów sieci czynnych będzie co najmniej do godziny 23:30.

ponad 3000 sklepów sieci czynnych będzie co najmniej do godziny 23:30. 31 października (sobota): ponad 3000 sklepów sieci czynnych będzie co najmniej do godziny 23:30.

Warto zwrócić szczególną uwagę na sformułowanie "co najmniej". Oznacza ono, że niektóre wybrane placówki mogą być otwarte nawet dłużej, a pojedyncze markety w kluczowych lokalizacjach działają wręcz całodobowo. Zawsze dobrym pomysłem jest szybkie upewnienie się za pomocą aplikacji mobilnej dyskontu lub na oficjalnej stronie internetowej sieci, jak dokładnie i w jakich godzinach funkcjonuje Twój ulubiony, najbliższy sklep.

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Handel 1 listopada 2026. Jakie przepisy obowiązują we Wszystkich Świętych?

Gdy zaplanujesz już wizytę w sklepie na sobotę, musisz również pamiętać o zasadach obowiązujących w kolejnym dniu. 1 listopada to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia na terenie całego kraju obowiązuje ścisły zakaz handlu, który jest szczegółowo uregulowany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przepisy te oznaczają, że wszystkie duże supermarkety, dyskonty (włączając w to Biedronkę), hipermarkety oraz galerie handlowe pozostaną całkowicie zamknięte.

Gdzie w takim razie zrobisz awaryjne zakupy, jeśli zapomnisz o czymś istotnym na niedzielny obiad? Ustawodawca wdrożył do przepisów prawnych katalog wyjątków. Z zakazu handlu ustawowo zwolnione są między innymi następujące placówki:

stacje paliw płynnych (które bardzo często przed 1 listopada rozszerzają swój tradycyjny asortyment m.in. o znicze i kwiaty),

małe sklepy osiedlowe i placówki działające na zasadzie franczyzy (takie jak np. Żabka, Carrefour Express), jednak wyłącznie pod ścisłym warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel punktu lub członkowie jego najbliższej rodziny,

apteki oraz punkty apteczne pełniące w tym dniu dyżur,

kwiaciarnie (co ma szczególne znaczenie z uwagi na charakter święta), zwłaszcza te zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu cmentarzy.

Jak sprytnie uniknąć tłumów tuż przed świętem?

Choć wprowadzone przez sieć wydłużone godziny otwarcia są gigantycznym udogodnieniem, sobota 31 października ze stuprocentową pewnością będzie dniem o bardzo wysokiej frekwencji w absolutnie wszystkich sklepach spożywczych. Aby zaoszczędzić sobie nerwów i straconego czasu, rozsądnie zaplanuj wizytę w dyskoncie na godziny wczesnoporonne (tuż po otwarciu, na przykład w okienku między 6:00 a 8:00 rano) lub zdecydowanie późnowieczorne – najlepiej dopiero po godzinie 21:00, kiedy konsumencki ruch naturalnie zauważalnie maleje.

Zadbaj również o to, by jeszcze w domu przygotować sobie dokładną, przemyślaną listę potrzebnych produktów. Końcówka października to bowiem nie tylko sprawunki cmentarne, takie jak znicze i chryzantemy, ale też nierzadko konieczność obfitego zaopatrzenia domowej lodówki przed niedzielnym i w pełni wolnym dniem. Dobrze zorganizowane i precyzyjnie zaplanowane z wyprzedzeniem zakupy pozwolą Ci szybko opuścić sklep i w pełni wykorzystać resztę czasu spędzonego w gronie najbliższych.