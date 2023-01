i Autor: Materiały prasowe

Motywacja w pracy

Dlaczego motywacja jest potrzebna do pracy?

Motywacja to chęć do działania. Niezależnie, czy jest ona uwarunkowana wewnętrznie, czy zewnętrznie, ułatwią Ci wykonywanie codziennych zadań w życiu osobistym i zawodowym. Dlaczego motywacja jest potrzebna do pracy? Poznaj odpowiedzi.