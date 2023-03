Dlaczego warto ważyć papier toaletowy w marketach? Nowy trik producentów w czasach downsizingu

Co to jest downsizing? Dlaczego stał się tak popularny?

Jeszcze kilka lat temu termin downsizing znany był głównie fanom motoryzacji, gdzie tym mianem określano technologiczny proces polegający na wyciskaniu jeszcze więcej mocy z silników o relatywnie małej pojemności. Wszystko zmieniła wojna i drożyzna, która z siłą huraganu uderzyła w konsumentów na całym świecie również w Polsce. Downsizing stał się sprytnym marketingowym sposobem ratowania sprzedaży w czasach drożyzny. Producent zmniejsza gramaturę produktu a więc wagę, wielkość produktu przy zachowaniu dotychczasowej ceny. - Producenci zazwyczaj pomniejszają opakowania w kwestii gramatury. Przykładowo, zamiast 200 jest 180 gram. Ale jednocześnie produkty pozostają w tym samym opakowaniu, żeby wizualnie wyglądało to identycznie - podkreśla w rozmowie z serwisem agencyjnym MondayNews.pl dr Krzysztof Łuczak, wieloletni ekspert rynku detalicznego. Nie może być tutaj mowy o oszustwie, ponieważ gramatura produktu widoczna jest na opakowaniu ale działa też mechanizm psychologiczny, kiedy konsument kupuje często te same produkty i nie jest świadom tego że zmniejszyła się ich waga. - To zjawisko istniało od dawna, ale nasiliło się, kiedy wzrosła inflacja. Producentom jest bowiem łatwiej w ten sposób niejako przemycić wzrost ceny. Konsument zauważy, że coś podrożało, ale nie tak łatwo jest mu dostrzec różnicę w gramaturze opakowania. Można więc powiedzieć, że teraz downsizing to istotny problem, który dotyczy coraz większej liczby produktów – komentuje Joanna Wosińska, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Pro-Test”.

Gigantyczna inflacja nie ominęła branży papieru toaletowego, którego ceny rok do roku poszybowały aż o 47 procent. - Najistotniejszym czynnikiem jest drożejąca celuloza, której zaczęło brakować na światowym rynku w dobie pandemii. Jej niedobory zostały pogłębione przez wojnę w Ukrainie. Przy zmniejszonych dostawach z Azji, brak rosyjskiej celulozy szybko przełożył się na skok cen. Dodatkowo w sytuacji ograniczonej podaży i wysokiego popytu sami konsumenci mogą doprowadzić do niewspółmiernie wysokich cen, jeśli zaczną masowo kupować te towary – podkreśla w rozmowie z portalem Money.pl dr Agnieszka Gawlik z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Problem jest wić jak najbardziej naglący, Polacy zaczynają polować na atrakcyjne promocje na papier toaletowy w dobie inflacji. Branża aby utrzymać sprzedaż sięgnęła więc tez po downsizing. Producenci oszczędzają, ale nie poprzez zmniejszenie zbiorczego opakowania, np. odjęcie jednej czy dwóch rolek. To by było łatwe do zauważenia przez konsumenta. Rolki zwyczajnie „topnieją”, tj. stają się cieńsze albo luźniej zwinięte. A to już na pierwszy rzut oka trudniej dostrzec. Jak się przed tym bronić? Należałoby ważyć papier toaletowy aby sprawdzić czy producent nie wciska nam jakiegoś kitu. Grunt to być świadomym konsumentem.