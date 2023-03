Mega promocja w Biedronce. Papier toaletowy za 70 groszy!

Promocja w Biedronce – ile zapłacimy za papier toaletowy?

Za papier toaletowy płacimy krocie. Ten artykuł pierwszej potrzeby drożeje z tygodnia na tydzień. A przy szalejącej inflacji liczymy każdą wydaną złotówkę. Dlatego warto skorzystać z promocji w Biedronce. Tylko w sobotę 4 marca we wszystkich sklepach dyskontu możemy kupić papier toaletowy Queen Biały, 2 -warstwowy, opakowanie 8 rolek za 5,89 zł. Z promocji można skorzystać z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka. Cena jednej rolki – 0,74 zł. Limit dzienny to 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

To nie jedyne promocje na papier toaletowy w Biedronce. Jeśli kupimy 2 opakowania papieru toaletowego Queen Cotton Premium, 4 – warstwowy, 10 rolek, to za jedno opakowanie zapłacimy 16,99 zł. Cena jednej rolki w tej promocji to 1,70 zł. Z kolei kostka żelowa do WC Agent Max, 75 ml, różne rodzaje, w promocji kosztuje 7,49 zł (cena przy zakupie 2 opakowań), a kupując 2 opakowania zawieszki do WC Bref Power Activ, 2x50 g, różne rodzaje, za jedno zapłacimy 10,39 zł.

