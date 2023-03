Dzień Kobiet 2023. Tylko w Biedronce tanie kwiaty a kosmetyki i perfumy za darmo!

Promocje w Biedronce – kwiaty już za 1 zł!

W ofercie Biedronki znalazło się aż 17 rodzajów ciętych kwiatów i bukietów mierzących od 28 do 60 cm. Bukiety premium w cenie 34,99 zł składają się z kilku rodzajów kwiatów np. margaretek, róż i goździków. Dostępne są też bukiety w wytrzymałych rattanowych osłonach w cenie 21,99 zł. Goździki (10 szt.) kosztują 9,99 zł, bukiet 11 klasycznych czerwonych róż można kupić już za 11,99 zł. Do wyboru w sklepach Biedronki jest również bukiet 9 szt. róż o wysokości 50 cm za 15,99 zł lub symboliczna jedna róża o wysokości 60 cm za 5,99 zł. Z kolei symbol nadchodzącej wiosny – tulipany można kupić w postaci bukietów różnej wielkości: 19 szt. za 26,99 zł, 15 szt. za 18,99 zł, 10 szt. za 13,99 zł.

Biedronka promocje – kosmetyki i perfumy za darmo

Ofertę kwiatów uzupełnia oferta słodkich podarunków, a wśród nich czekoladki Merci w cenie 9,99 zł/op. przy zakupie 2 szt. (tylko w środę 8.03), Bombonierka Baryłki klasyczne E.Wedel w cenie 13,99 zł/op. przy zakupie 2 szt. oraz praliny Toffifee w cenie 9,99zł/op. przy zakupie 2 szt. (od poniedziału do soboty 6.03-11.03). Podane ceny obowiązują przy użyciu karty Moja Biedronka. Każda kobieta ucieszy się również z produktów do pielęgnacji. W okolicznościowej ofercie Biedronki tylko we wtorek 7.03 wszystkie damskie kremy do twarzy i perfumy kupić można w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka.

Promocje w Biedronka Home

myślą o paniach Biedronka przygotowała też specjalną ofertę produktów w Biedronka Home, dostępną do 8 marca włącznie. Obejmuje ona akcesoria elektroniczne, kosmetyczne, domowe, torebki czy biżuterię, np. bransoletki z cyrkoniami w cenie 34,99 zł/szt., słuchawki nauszne z mikrofonem za 49,99 zł/szt. czy prostownicę do włosów z regulacją temperatury w cenie 44,99 zł/szt.

i Autor: Materiały prasowe/Biedronka Kwiaty

Sonda Kupujesz kwiaty na dzień kobiet? TAK NIE