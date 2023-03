To możliwe tylko w Biedronce! Kurczak za 7 zł, masło, soki i herbaty za darmo! [WIDEO]

Wielki transfer emerytur z Polski do Niemiec. Ponad 80 tysięcy świadczeń w ciągu pół roku

Biedronka promocje – co kupimy taniej?

Na początek hit – świeże uda lub podudzia kurczaka z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka kupimy już za 6,99 zł/kg. W promocji jest również świeża kaczka – 12,99 zł/kg. Jest też oferta dla fanów parówek – pyszne Sokoliki kosztują 2,99 zł (cena przy zakupie 2 opakowań). Biedronka zachęca do zakupów atrakcyjnymi cenami nabiału. Z kartą Moja Biedronka, za ser żółty Gouda w plastrach, 300 g, zapłacimy jedynie 6,99 zł. Ser pleśniowy Delikate; blue, green i gold 3,99 zł/135 g. W obu promocjach trzeba kupić 2 opakowania. Pyszne jogurty Jogobella możemy kupić za niecałe 3,19 zł/400 g, cena przy zakupie 2 dowolnych opakowań. Za sos majonezowy tatarski Winiary zapłacimy 4,45 zł.

Mega promocje na owoce, warzywa i słodycze w Biedronce

Dużo tańsze w Biedronce są mandarynki– 4,99 za opakowanie 1 kg, winogrona ciemne– 9,99 zł/kg i cytryny –4,99 zł/kg. W promocji są polskie ziemniaki – 1,49 zł/kg, i brokuł 4,99 zł za sztukę. Warto też w promocyjnej cenie kupić pomidory papryczkowe – 16,99 zł i cukinię – 8,99 zł/kg. Oczywiście, nie zabrakło też promocji na słodkości, co ważne ze względu na nadchodzący Dzień Kobiet. Praliny Toffifee kosztują 9,99 zł, przy zakupie 2 opakowań,a kupując dwie dowolne czekolady Wawel, za jedną zapłacimy 2,79 zł. Wszystkie praliny i czekolady Lindt są tańsze o 30 proc.

Biedronka – co dostaniemy za darmo

Hitem jest masło ekstra Mlekovita w promocji 1+1 gratis. Dziennie możemy kupić 4 opakowania (maks. 2 gratis). To nie wszystkie produkty, które rozdaje Biedronka. W promocji 1+1 gratis są rzodkiewki i wszystkie herbatki Herbarium. Tylko w piątek 3 marca ma promocję 3+3 gratis na sok jabłkowy Riviva. Wszystkie makarony Pastani i wszystkie produkty Go Vege są w promocji 3+1 gratis. To jeszcze nie koniec – za darmo dostaniemy wszystkie soki i smoothies Vital Fresh (2+1 gratis).

