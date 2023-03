Inflacja wydrenowała nasze portfele. O ile więcej wydaliśmy w ubiegłym roku?

Inflacja rujnuje nasze portfele

Od ponad roku szaleje drożyzna, co wszyscy odczuwamy w domowym budżecie. Dane o konsumpcji opublikowane we wtorek 28 lutego przez Główny Urząd Statystyczny pozwalają obliczyć, ile w ubiegłym roku inflacja kosztowała przeciętnego Polaka. Jak napisał w mediach społecznościowych ekonomista Marcin Czaplicki: „ - Gdyby inflacja była w celu NBP w 2022 r. (2,5 proc. rok do roku) w ubiegłym roku zapłacilibyśmy za kupione towary i usługi o 175,5 mld zł mniej! Zakładając 38 mln ludzi, daje to 4620 zł na osobę!".

Kiedy inflacja zacznie spadać?

Inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4 proc. Ceny żywności wzrosły w ciągu miesiąca o 1,9 proc. Według ekonomistów inflacja do poziomów jednocyfrowych może spaść pod koniec 2023. Jak podaje businessinsider.pl - inflacja do normy prawdopodobnie nie wróci przed 2025 r. Członek RPP Cezary Kochalski w rozmowie z ISBnews wskazał, że obecnie nie widać przekonujących scenariuszy, by inflacja powróciła do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. przed 2025 r. Z kolei najnowsze prognozy OECD dla polskiej gospodarki zakładają, że w tym roku inflacja CPI ma wynieść 12,7 proc.

Ile kosztuje przeciętnego Kowalskiego inflacja w 🇵🇱? Dzisiejsze dane GUS pozwalają to oszacować. Gdyby inflacja była w celu NBP w 2022 (2,5% r/r) w ubiegłym roku zapłacilibyśmy za kupione towary i usługi o 175,5 mld PLN mniej! Zakładając 38mln ludzi* daje to 4620 PLN na osobę! 1/ pic.twitter.com/OTphA03kho— Marcin Czaplicki (@Mr_Czaplicki) February 28, 2023

Sonda Jak rząd radzi sobie z inflacją? Znakomicie. Gdyby nie rząd, drożyzna byłaby większa Efekty są, ale niezbyt duże Rząd sobie nie radzi To nie walka z inflacją, tylko jej napędzanie