Inflacja będzie liczona po nowemu! GUS zmienia zasady!

Wzrost cen to subiektywne uczucie

Aktualizacja koszyka inflacyjnego ma miejsce co roku. Jak wyjaśnia portal wprost.pl, każdy z obywateli ma nieco inne nawyki konsumenckie. Często bardzo różnią się one m.in. ze względu na poziom zamożności, czy miejsce zamieszkania. Eksperci powtarzają, że inflacja może być odczuwalna zupełnie inaczej w zależności od osoby. Dla tych, którzy spożywają dużo mięsa i nabiału, była ona bowiem dużo wyższa niż dla osób, które tych najmocniej drożejących produktów nie kupowali - informuje portal i dodaje, że zachowania konsumenckie często się zmieniają, Główny Urząd Statystyczny co roku aktualizuje tak zwany koszyk inflacyjny. Co ciekawe, zmiany w zakresie tego, co będzie brane pod uwagę, mogą wpłynąć na wahania w odczycie inflacji.

"Aby obliczyć poziom inflacji, konieczne jest wytypowanie takich towarów i usług, które Polacy statystycznie kupują najczęściej, co daje możliwość zbadania wpływu podwyżek na oszczędności"-czytamy.

GUS ma problem w tym roku

Portal jednocześnie przypomina, że GUS musi zmierzyć się z nowym zjawiskiem, którego do tej pory nie brał pod uwagę. Chodzi tu o zjawisko zastępowania przez producentów danych towarów poprzez ich odpowiedniki w mniejszych opakowaniach. Ma to dać klientom poczucie, że ceny się nie zmieniły.

"Problem GUS polega na tym, że te towary w rzeczywistości są nieporównywalne, gdyż jest to zupełnie inny produkt. Urząd będzie musiał szukać zamienników, albo dokonać korekty jakości produktu"-zaznacza portal.

Od początku 2020 r. skumulowana inflacja do końca 2022 r. wyniosła prawie 30 proc., podczas gdy na przykład w Niemczech było to ok. 15 proc. W Polsce mamy więc dwukrotnie wyższą skumulowaną inflację niż za zachodnią granicą.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.