i Autor: Materiały prasowe McDonald's otwarty w Krakowie 15 sierpnia 2023 w Święto Wojska Polskiego

Długi weekend 2023. Godziny otwarcia McDonald’s. Czy McDonalds jest czynny 15 sierpnia?

Święto Wojska Polskiego przypada we wtorek 15 sierpnia. To dzień ustawowo wolny od pracy. Zamknięte są sklepy, dyskonty czy galerie handlowe. A jak jest w przypadku sieci fast food? Czy 15 sierpnia 2023 restauracja McDonald's będzie otwarta? To pytania z pewnością zadają sobie fani amerykańskiej restauracji. Odpowiadamy.