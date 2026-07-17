Sposób na docenienie matek, czy dyskryminacja

Pomysł, by wiek emerytalny kobiet zależał od liczby urodzonych dzieci, rozpalił polityczną dyskusję. Jedni widzą w nim sposób na docenienie matek, inni mówią o dyskryminacji.

Teraz do sprawy odniósł się prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska. I nie zostawił złudzeń.

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Burzę wywołała propozycja minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szefowa resortu zasugerowała zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale jednocześnie powiązanie wieku przejścia na emeryturę kobiet z liczbą urodzonych dzieci.

Pomysł od razu podzielił opinię publiczną. Zwolennicy przekonują, że macierzyństwo powinno być dodatkowo premiowane. Krytycy wskazują, że wiele kobiet nie ma wpływu na to, czy zostaną matkami.

Prezes ZUS: mam poważne zastrzeżenia

W rozmowie z Money.pl prezes ZUS przyznał, że takie rozwiązanie budzi jego sceptycyzm.

– Uzależnianie wieku emerytalnego od czegoś, na co część kobiet nie ma wpływu, rodzi poważne wątpliwości konstytucyjne – ocenił Liwiusz Laska.

Podkreślił również, że obecnie nie są prowadzone żadne prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia takich zmian.

Emerytury kobiet niższe od męskich

Szef ZUS zwrócił uwagę na inny problem. Jego zdaniem warto dyskutować o samym zróżnicowaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Obecnie kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni pięć lat później. Efekt jest taki, że kobiety krócej odprowadzają składki, a ich świadczenia są często znacznie niższe.

– Luka emerytalna kobiet jest większa niż luka płacowa – zauważył prezes ZUS.

Nie wiek emerytalny, a dodatkowe wsparcie?

Liwiusz Laska uważa, że jeśli państwo chce premiować rodzicielstwo, powinno robić to w inny sposób.

Wskazał, że można rozważyć dodatkowe składki emerytalne za każde urodzone dziecko lub inne formy wsparcia dla rodziców. Jego zdaniem samo podnoszenie lub obniżanie wieku emerytalnego nie sprawi, że w Polsce będzie rodzić się więcej dzieci.

ZUS i walka o podwyżki

W wywiadzie pojawił się również temat wynagrodzeń pracowników ZUS. Związki zawodowe domagają się podwyżek w wysokości 1,2 tys. zł brutto na etat.

Prezes zakładu przyznał jednak, że instytucji nie stać na spełnienie tych oczekiwań.

Obecna propozycja zakłada wzrost pensji zasadniczej o 220 zł, dodatki oraz jednorazową nagrodę. Łącznie ma to dać około 645 zł miesięcznie więcej.

– Po prostu nie mamy takich pieniędzy – stwierdził Laska. Jak wyliczył, spełnienie wszystkich postulatów kosztowałoby ZUS aż 1,1 miliarda złotych.

Nowa broń ZUS przeciw nieuczciwym pracodawcom

Prezes poinformował też o nowej współpracy ZUS z Państwową Inspekcją Pracy i Krajową Administracją Skarbową. Dzięki wymianie danych urzędnicy mają skuteczniej sprawdzać, czy od wynagrodzeń pracowników odprowadzane są należne składki.

Już pierwszego dnia działania systemu do ZUS trafiło ponad 16 tysięcy informacji o nakazach płatniczych. Teraz urzędnicy będą analizować, czy od tych wypłat prawidłowo opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

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