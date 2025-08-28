Od 2026 roku do stażu pracy wlicza się także własna firma, zlecenia i praca za granicą.

Nowe przepisy dają prawo do dłuższego urlopu, np. 26 dni zamiast 20 po 4 latach na zleceniu.

Zmiany działają wstecz, wymagając od firm aktualizacji danych pracowników.

Zmiany w prawie pracy od 2026 roku

Nowelizacja przepisów prawa pracy wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku i obejmie około 1,9 mln osób, czyli blisko 20 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Nowe regulacje oznaczają, że do stażu pracy wliczane będą nie tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także prowadzenie własnej firmy, wykonywanie zleceń, świadczenie usług w spółdzielniach rolniczych oraz potwierdzona dokumentami praca wykonywana poza granicami Polski.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że nowe zasady mają na celu wyrównanie szans w dostępie do świadczeń pracowniczych i docenienie doświadczenia zdobywanego także poza etatem.

Dłuższe urlopy i nowe świadczenia dla milionów Polaków

Dotychczas osoby, które przez lata pracowały na umowach cywilnoprawnych, zaczynając etat, były traktowane jakby dopiero rozpoczynały karierę zawodową. Teraz ich doświadczenie zostanie uwzględnione przy naliczaniu uprawnień.

Pracownik z siedmioletnim doświadczeniem, w tym czterema latami na umowie zleceniu, zyska prawo do 26 dni urlopu, zamiast dotychczasowych 20. To realnie oznacza sześć dodatkowych dni wolnych przeznaczonych na odpoczynek lub czas dla rodziny. Nowe zasady będą mieć również znaczenie przy naliczaniu nagród jubileuszowych czy odpraw.

Przepisy z mocą wsteczną

Ważnym elementem reformy jest jej działanie wstecz. Oznacza to, że firmy będą musiały skorygować dotychczasowe dane dotyczące stażu pracowników. Konieczne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających wcześniejszą działalność zawodową – takich jak umowy, zaświadczenia z ZUS czy faktury z pracy za granicą.

To duże wyzwanie dla działów kadr i księgowości. W wielu przedsiębiorstwach, szczególnie małych i średnich firmach, konieczne może być zatrudnienie dodatkowych osób, aby przeanalizować i zweryfikować dokumentację. Modernizacji wymagają także systemy kadrowo-płacowe i oprogramowanie HR.

PTNW Wasyl Bodnar Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.