Dni wolne od pracy 2023. Zobacz, ile dni ustawowo wolnych od pracy będzie w 2023 roku

Dni wolne od pracy 2023

Ile dni wolnych od pracy będzie w 2023 roku? W kalendarzu na 2023 rok mamy 13 dni zaznaczonych na czerwono (poza zwykłymi niedzielami). Oznacza to, że tyle będzie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Biorąc pod uwagę długość poszczególnych miesięcy oraz przypadające w tym okresie święta, najwięcej będziemy pracować w marcu (23 dni), a najmniej w kwietniu i w grudniu (19 dni). W 2023 roku jedno ze świąt przypadnie w sobotę. Oznacza to dla pracowników dodatkowy dzień wolny. Zgodnie z przepisami za święto przypadające w sobotę należy się pracownikowi inny dzień wolny. To pracodawca wyznacza taki dzień w porozumieniu z pracownikami. A co ze świętami przypadającymi w niedzielę? Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym od pracy. W 2023 roku będzie to Nowy Rok (1 stycznia). Pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz Zielone Świątki są to święta zawsze przypadające w niedzielę, więc za te dni również nie otrzymamy dodatkowego dnia wolnego. Zobacz w galerii, w jakie dni 2023 roku przypadają święta na czerwono zaznaczone w kalendarzu, w które to pracownicy ustawowo mają wolne.

Sonda Lubisz spędzać zimowy urlop w ciepłych krajach? Tak Nie