Szukają Polaków do pracy. Płacą 95 zł na godzinę. Nie trzeba studiów ani matury

Seniorze! Tyle możesz dorobić, by nie stracić emerytury z KRUS

Rozbudowa lotniska na Okęciu – strategiczne znaczenie

W wywiadzie dla "DGP" prezes PPL zaznaczył, że rozbudowa lotniska na Okęciu "jest bardzo istotna". "Istnieją już plany, że CPK zostanie oddane najwcześniej w 2032 roku, co oznacza czteroletnie opóźnienie w stosunku do wcześniejszych prognoz. W międzyczasie obecna przepustowość na Mazowszu jest znacznie niewystarczająca, głównie z powodu zaniedbań poprzednich rządów. Dlatego konieczna jest rozbudowa Lotniska Chopina, aby rozwijać tam hub przesiadkowy, co umożliwi wzrost tradycyjnych przewoźników, głównie LOT-u. Planowana inwestycja, kosztująca około 2,4 mld złotych - w tym 40% rezerwy - zostanie sfinansowana z własnych środków PPL, a nie z budżetu państwa czy kredytów. Jesteśmy również pewni, że inwestycja szybko się zwróci" - powiedział Andrzej Ilków.

Rozbudowa Okęcia bez szkody dla przepustowości lotniska

Podkreślił, że podczas prac nad rozbudową Okęcia nie nastąpi spadek przepustowości lotniska. "Liczba dostępnych slotów w każdym sezonie nie ulegnie zmniejszeniu. W trakcie rozbudowy przepustowość będzie stopniowo zwiększana" - zadeklarował.

Prezes PPL podkreślił również, że bez inwestycji na Okęciu obsługa około 50 milionów pasażerów do 2035 roku na Mazowszu byłaby niemożliwa. "Musimy zbudować tę masę, aby później móc ją przenieść na CPK" - powiedział szef PPL.

Na pytanie dotyczące daty zakończenia działalności Lotniska Chopina odpowiedział: "Na pewno do setnej rocznicy działalności, czyli do 2034 roku. W praktyce funkcjonować będzie jeszcze rok dłużej, do momentu otwarcia portu w Baranowie".

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.