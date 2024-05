Do odebrania nawet 4,5 tys. zł na mieszkanie. Musisz tylko spełnić te kryteria

Spis treści

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminy osobom, które mają trudności w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek ma pokryć koszty utrzymania zamieszkiwanej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy co do zasady wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. W praktyce oznacza to, że pieniądze trafiają na konto bankowe zarządcy budynku lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Jednakże, w przypadku gdy dodatek mieszkaniowy ma charakter ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, może on być wypłacany bezpośrednio wnioskodawcy. W takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest wypłacany w formie gotówki.

Aby móc dostać taką pomoc finansową od gminy, trzeba:

mieć tytuł prawny do mieszkania bądź domu jednorodzinnego, w którym się mieszka; nie jest tu konieczna własność, takim tytułem może też być najem,

trzeba spełniać kryterium dochodowe, ponieważ świadczenie to przysługuje osobie, której średni miesięczny dochód nie przekracza 40 proc. (w gospodarstwie jednoosobowym), bądź 30 proc. (w domostwie wieloosobowym) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

powierzchnia użytkowa zamieszkiwanego mieszkania bądź domu nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 proc. lub 50 proc., ale pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 procent.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego bierze się także pod uwagę powierzchnię mieszkania, jaka przypada na zajmującą je osobę, by potem porównać ją z odgórnie ustaloną powierzchnią użytkową, jaka powinna przypadać na mieszkańca lokalu.

Te odgórne normy to obecnie:

45,5 mkw. dla 1 osoby

52 mkw. dla 2 osób

58,5 mkw. dla 3 osób

71,5 mkw. dla 4 osób

84,5 mkw. dla 5 osób

91 mkw. dla 6 osób

Warto pamiętać, że gdy w lokalu mieszka osoba z niepełnosprawnością lub poruszająca się na wózku inwalidzkim, ewentualnie potrzebująca osobnego pokoju dla siebie, powierzchnię normatywną należy powiększyć o 15 mkw.

Jaki dochód do dodatku mieszkaniowego?

W 2024 roku próg dochodowy dodatku mieszkaniowego jest wyższy niż w 2023 i wynosi:

2 863,39 zł dla gospodarstw jednoosobowych wynosi (w zeszłym roku było to 2538,46 zł),

2 147,54 zł dla gospodarstw wieloosobowych wynosi (w zeszłym roku było to 1903,85 zł).

Ważne! O dodatek mieszkaniowy dla emerytów można się starać także wtedy, gdy średni dochód na członka rodziny przekracza limit, jednak przekroczenie to nie może być większe niż wysokość dodatku (innymi słowy otrzymany dodatek musi być większy od tego przekroczenia). W takim przypadku wartość dodatku obniża się o wysokość nadwyżki ponad limit.

Dodatek mieszkaniowy może pokryć maksymalnie 70 proc. wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu, a jego wysokość zależy od:

dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

wydatków na utrzymanie mieszkania bądź domu,

stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Ustalając wysokość dodatku mieszkaniowego, od wydatków przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego odejmuje się wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek w wysokości:

15 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie jednoosobowym,

12 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie od 2 do 4-osobowym,

10 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy zalicza się świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Takie świadczenia to m.in:

czynsz,

opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych w spółdzielni mieszkaniowej,

zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

także opłaty za energię, wodę, ścieki, wywóz śmieci i ścieków,

wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jak podaje GazetaPrawna.pl, w 2023 roku średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła od 250 do 380 zł. Maksymalna kwota daje nam aż 4560 zł dofinansowania rocznie. Uwaga! Wysokość dodatku mieszkaniowego dla emerytów w każdym przypadku urzędnik w gminie wylicza indywidualnie.

Jeśli chcesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, musisz złożyć wniosek. Składa się go zwykle w gminnym ośrodku pomocy społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o pieniądze. Wniosek ten składa się na specjalnym druku dostępnym w urzędzie miasta lub gminy. Do wniosku dołącza się obowiązkowo:

deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za 3 miesiące, które poprzedzają dzień złożenia wniosku,

dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu,

rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

Jeśli gmina nie przyzna dodatku

Wnioskodawca może złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Pismo odwoławcze trzeba złożyć w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

