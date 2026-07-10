Jeszcze przed pełnym uruchomieniem w październiku 2025 r., polski system kaucyjny czeka na rewolucję, która znacząco rozszerzy listę zwracanych opakowań.

Ministerstwo Klimatu planuje włączenie jednorazowych butelek szklanych i kartonów po mleku, a Biedronka i Carrefour już intensywnie przygotowują swoją infrastrukturę.

Nie przegap kluczowych decyzji, które zapadną jeszcze w tym roku i dowiedz się, jak zmiany wpłyną na Twoje codzienne zakupy!

Jak informuje interia.pl, choć system kaucyjny działa w Polsce dopiero od października 2025 r., resort klimatu już przygotowuje jego kolejną odsłonę. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że decyzje dotyczące rozszerzenia katalogu opakowań objętych kaucją mają zapaść jeszcze w drugiej połowie 2026 roku. W praktyce oznacza to, że konsumenci w przyszłości będą mogli oddawać znacznie więcej opakowań niż obecnie. Na zmiany szykują się już największe sieci handlowe, w tym Biedronka i Carrefour, które rozwijają infrastrukturę do przyjmowania zwrotów.

Nie tylko plastik. Dojdą nowe butelki i kartony po mleku

Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Wszystko wskazuje jednak na to, że lista zostanie rozszerzona.

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem zmian jest objęcie systemem kaucyjnym jednorazowych butelek szklanych. Jak przekazał Interii Sylwester Mroczek z Carrefour Polska, rozmowy na ten temat mają rozpocząć się już we wrześniu. Sam proces wdrażania nowych przepisów może potrwać nawet półtora roku.

Jeszcze wcześniej do systemu mogą zostać włączone opakowania po mleku, które obecnie nie podlegają obowiązkowi zwrotu.

Ministerstwo potwierdza: decyzja jeszcze w tym roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że prowadzi analizy dotyczące kolejnego etapu reformy.

Resort podkreśla, że obecnie skupia się na monitorowaniu funkcjonowania systemu oraz współpracy z operatorami, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy liczba zwracanych opakowań gwałtownie rośnie. Szczegółowe decyzje dotyczące zakresu zmian, harmonogramu i sposobu wdrożenia mają zostać ogłoszone w drugiej połowie roku.

Biedronka i Carrefour już przygotowują się do zmian

Największe sieci handlowe nie czekają na nowe przepisy. Biedronka, która posiada największą w Polsce sieć butelkomatów liczącą już ponad 3,8 tys. urządzeń, deklaruje, że obecnie koncentruje się na sprawnym funkcjonowaniu obowiązującego systemu, ale monitoruje planowane zmiany.

Z kolei Carrefour zapowiada dalszą rozbudowę infrastruktury. W około połowie sklepów tej sieci liczba stanowisk do oddawania opakowań ma wzrosnąć do więcej niż dwóch wrzutni. Również Aldi, Auchan i Kaufland pozostają w stałym kontakcie z operatorami systemu kaucyjnego i przygotowują się na kolejne obowiązki.

System kaucyjny stale rośnie

Według danych resortu klimatu na koniec maja 2026 r. w Polsce działało już 62 tys. punktów zwrotu, z czego około 13 tys. wyposażonych było w automaty kaucyjne. Co istotne, aż 32 tys. punktów funkcjonuje w sklepach o powierzchni poniżej 200 mkw. Ministerstwo przypomina również, że jeżeli automat w sklepie o powierzchni powyżej 200 mkw. jest przepełniony lub nie działa, placówka ma obowiązek przyjąć opakowanie ręcznie i wypłacić klientowi należną kaucję.

Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, lista opakowań objętych systemem znacząco się wydłuży. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy, a dla handlu – kolejną falę inwestycji w logistykę i infrastrukturę.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]