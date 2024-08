Do tego specjalisty nie trzeba skierowania

Skierowanie do specjalisty na NFZ

Wszystko wskazuje na to, że osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia psychologicznego na NFZ nie będą musiały posiadać skierowania do psychologa. Przypomnijmy, że na czas pandemii koronawirusa skierowania do psychologa dla dorosłych zostały zawieszone ze względu na zwiększenie zapotrzebowania społeczeństwa na usługi psychologiczne. Jednak przepisy zawieszające konieczność wystawiania takich skierowań zostały wprowadzone tymczasowo. Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, od 1 lipca 2023, ponownie wprowadzono skierowania do psychologa. Okazuje się jednak, że sytuacja znów ma się zmienić. Polacy mają spory problem z tym, aby szybko skorzystać z darmowego wsparcia psychologicznego w ramach NFZ. W Polsce są 1 393 placówki udzielające na NFZ świadczenia psychologiczne. Średni czas oczekiwania to 117 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 36 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 205 dni.

Do psychologa bez skierowania

W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowanym 9 sierpnia 2024 roku i skierowanym do konsultacji publicznych, znalazł się zapis o trwałym zniesieniu obowiązku skierowania do psychologa. Zmiana argumentowana jest brakiem konieczności posiadania skierowania do psychiatry. Zatem skoro nie jest wymagane skierowanie do psychiatry, to tym bardziej nie powinno ono być wymagane do psychologa pracującego w ramach NFZ.

Nowe regulacje przewidują również wizyty optometrysty bez skierowania od lekarza POZ (podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu).

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a niektóre z nich zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025.