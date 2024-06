i Autor: Shutterstock

ABC Zdrowego Seniora

U dentysty bez wydatków? Poznaj nowe świadczenia NFZ!

Zaniedbania prowadzące do stanów zapalnych zębów i dziąseł mają wpływ na zdrowie naszych narządów wewnętrznych, np. nerek i serca. Co gorsza, zaniedbanie zębów może prowadzić do choroby Alzheimera, Parkinsona oraz przerażającego w skutkach stwardnienia zanikowego bocznego. Jak skorzystać z pomocy dentysty, nie płacąc ani grosza. Wyjaśniamy.