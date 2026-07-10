Do tych lekarzy zapiszesz się przez internet! Rewolucja od 1 sierpnia

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-10 10:56

Szukasz endokrynologa, nefrologa albo pulmonologa? Już wkrótce czeka nas duża zmiana. Od 1 sierpnia 2026 roku rusza rozszerzona centralna e-rejestracja, która ma ułatwić pacjentom znalezienie wolnych terminów do specjalistów. Koniec z dziesiątkami telefonów do poradni i sprawdzaniem kolejek w kilku miastach. Wszystko będzie można sprawdzić w jednym miejscu.

Tablica z niebieskim logo i napisem Narodowy Fundusz Zdrowia. O zmianach w e-rejestracji przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Tupungato/ Shutterstock

Nowe zasady dla tysięcy pacjentów

Od 1 sierpnia tysiące pacjentów odczują prawdziwą rewolucję w zapisach do lekarzy specjalistów. Ministerstwo Zdrowia rozszerza centralną e-rejestrację o kolejnych osiem poradni.

Dzięki temu wolne terminy będzie można sprawdzić przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP albo za pośrednictwem placówki medycznej.

Koniec z dzwonieniem po całym województwie

Dziś wielu pacjentów szukających specjalisty musi wykonywać dziesiątki telefonów, aby znaleźć najkrótszą kolejkę. Od sierpnia ma się to zmienić. Centralna e-rejestracja pokaże dostępne terminy w różnych placówkach, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć wizytę nawet poza miejscem zamieszkania.

Nowe rozwiązanie obejmie pierwsze wizyty w poradniach: endokrynologicznych, nefrologicznych,pulmonologicznych, angiologicznych i chirurgii naczyniowej, chorób zakaźnych, chorób wątroby,chorób układu odpornościowego, neonatologicznych. 

System znajdzie wolny termin 

Jedną z największych nowości będzie tzw. poczekalnia. Jeśli pacjent nie znajdzie odpowiadającego mu terminu, będzie mógł określić preferowane miejsce, dni oraz godziny wizyty.

Gdy zwolni się pasujący termin, system automatycznie wskaże go osobie oczekującej. Ma to pomóc w lepszym wykorzystaniu wizyt, które dziś często przepadają po odwołaniu przez pacjentów.

Trzy sposoby zapisania się do lekarza

Choć system stawia na cyfryzację, nie wszyscy będą musieli korzystać z Internetu. Do wyboru pozostaną trzy formy rejestracji: przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), przez aplikację mojeIKP, telefonicznie lub osobiście w placówce medycznej. 

To dobra wiadomość szczególnie dla seniorów oraz osób, które nie korzystają ze smartfonów.

Kolejki znikną? Nie do końca

Eksperci podkreślają, że nowy system może usprawnić wyszukiwanie wolnych terminów i ograniczyć blokowanie wizyt przez pacjentów zapisujących się jednocześnie w kilku miejscach.

Nie rozwiąże jednak największego problemu polskiej ochrony zdrowia – niedoboru lekarzy specjalistów. Jeśli w danym regionie brakuje endokrynologów czy nefrologów, sama e-rejestracja nie stworzy nowych miejsc. Może jednak pomóc szybciej znaleźć wolny termin w innej miejscowości.

To dopiero początek zmian

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że do końca 2027 roku centralna e-rejestracja ma objąć aż 39 specjalizacji. W planach jest również stworzenie elektronicznych kolejek do planowych zabiegów szpitalnych.

Dla pacjentów oznacza to jedno – coraz więcej spraw związanych z leczeniem będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

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