Do tych uzdrowisk nie pojedziesz! NFZ publikuje ważny komunikat

Powódź w południowej Polsce zniszczyła uzdrowiska. Popularnym miejscem na mapie sanatoriów w Polsce jest m.in. Lądek-Zdrój, który to został potwornie zniszczony przez falę wezbraniową. Niestety, zniszczone zostały także popularne sanatoria. Powódź wpłynęła także na kalendarz dostępności miejsc w sanatoriach. Ze względu na powódź trzeba było wyłączyć m.in. sanatoria zlokalizowano właśnie w Lądku Zdroju. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia oprócz dwóch sanatoriów w Lądku-Zdroju - chodzi o 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny i Uzdrowisko Lądek-Długopole SA, pozostałych 12 podmiotów uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku pracuje normalnie. Pacjenci mogą zgłaszać się na leczenie w tych miejscach. Zostaną przyjęci i skorzystają z zabiegów, za które zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

A co z kuracjuszami, którzy to mieli rozpocząć turnusy właśnie w zniszczonych sanatoriach w Lądku - Zdroju? Jak informuje NFZ w specjalnym komunikacie, oddziały NFZ są w stałym kontakcie z pacjentami, którzy w najbliższym czasie mają wyznaczone terminy leczenia w Lądku-Zdroju. Co bardzo ważne, osoby te mają otrzymać nowe terminy wyjazdów lub będą mogli udać się do innych uzdrowisk.

Te uzdrowiska działają

Oto lista sanatoriów NFZ w województwie dolnośląskim, które działają i można tam przyjechać na sanatoryjny turnus:

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa sp. z o.o. - Grupa PGU (Świeradów-Zdrój)

Uzdrowisko Lądek-Długopole SA (Długopole-Zdrój)

Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o. - Grupa PGU (Jelenia Góra)

Uzdrowiska Kłodzkie SA - Grupa PGU (Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój)

Uzdrowisko-Szczawno-Jedlina S.A. (Szczawno-Zdrój)

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIA "AGAT" (Jelenia Góra)

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL"MSWIA (Kudowa-Zdrój)

Sanatorium Uzdrowiskowe "MALWA" "KAMEA" sp. z o.o. (Polanica-Zdrój)

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. (Szczawno-Zdrój i Duszniki-Zdrój)

Sanatorium Uzdrowiskowe "STARY ZDRÓJ" (Polanica-Zdrój)

Zespół Opieki Zdrowotnej (Kudowa-Zdrój)

Sanatorium Uzdrowiskowe "CHEMIK" (Duszniki-Zdrój).

