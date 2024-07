Koszt wyjazdu do sanatorium. Aktualne ceny pobytu [CENNIK]

Ile kosztuje pobyt w sanatorium NFZ?

Wysokość opłaty za pobyt w sanatorium określa Minister Zdrowia. Stawki są niższe od 1 października do 30 kwietnia, więcej płacimy od 1 maja do 30 września i obowiązują w sanatoriach w całej Polsce. Opłata za jeden dzień pobytu dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju Pokój z pełnym węzłem sanitarnym to taki, który ma umywalkę, wannę z natryskiem i WC. Węzeł uproszczony ma umywalkę, natrysk i WC. Studio to pomieszczenie o wielu funkcjach, np. mające część sypialną, część dzienną i aneks kuchenny.

Opłaty w sanatorium w przypadku osób dorosłych od 1 maja 2024 do 30 września 2024:

* pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł,

* pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł,

* pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł,

* pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł,

* pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł,

* pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł,

* pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł,

* pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł,

* pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł

Jakie koszty ponosi kuracjusz?

Leczenie w sanatorium jest bezpłatne, ale NFZ nie płaci za:

* przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

* pobyt opiekuna pacjenta,

* częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,

* zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

* koszty dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium, np. opłata klimatyczna

Dodatkowe opłaty w sanatorium

Sanatoria mogą w swoich regulaminach ustalać dodatkowe opłaty, np. za wymianę ręcznika, pościeli, telewizor, czajnik czy parking. Dodatkowo trzeba zapłacić też za zabiegi, które nie są zlecone przez lekarza w ramach leczenia uzdrowiskowego.

Czas oczekiwania na sanatorium

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium to okres, który obejmuje dni od daty złożenia skierowania w NFZ (nie od daty wystawienia go przez lekarza). Obecnie lekarz przekazuje e-skierowanie drogą elektroniczną do NFZ. Na czas oczekiwania w kolejce na wyjazd do sanatorium wpływają takie czynniki jak liczba pacjentów w kolejce w danym województwie, liczba miejsc w uzdrowiskach w poszczególnych oddziałach NFZ, stan zdrowia pacjenta, liczba rezygnacji z wyznaczonych terminów turnusów, czyli tzw. zwroty. Jeśli masz numer skierowania, możesz sprawdzić swoją kolejkę do sanatorium w bezpłatnej przeglądarce skierowań NFZ. Aby sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania, należy wpisać numer skierowania i swoją datę urodzenia.