Dobra wiadomość dla najemców. Wybór mieszkań największy od lat, czynsze w dół

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-10-07 19:55

To może być dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania na wynajem. Lokali dostępnych na rynku jest najwięcej od pięciu lat, a mimo powrotu studentów i większego ruchu najemców czynsze nie poszły w górę. W niektórych miastach nawet spadły.

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Autor: Dorota Niećko Katowice, osiedle mieszkań na wynajem przy Korczaka, projekt pracowni Kuryłowicz + Architekci

Mieszkań na wynajem przybywa

We wrześniu na rynku było średnio 88,5 tys. unikalnych ofert mieszkań na wynajem. To o 4 proc. więcej niż w sierpniu i aż o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Tak dużej oferty nie notowano od sierpnia 2021 roku.

Właściciele mieszkań nie próżnowali. We wrześniu wystawili około 63,5 tys. nowych ofert, czyli o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Z rynku zniknęło w tym czasie około 60,5 tys. ogłoszeń.

Efekt jest taki, że mimo większego zainteresowania mieszkaniami pula dostępnych lokali jest większa.

Studenci wrócili, ale czynsze nie poszły w górę

Wrzesień to tradycyjnie gorący okres na rynku najmu. Studenci rozpoczynają rok akademicki i ruszają na poszukiwania mieszkań. Tym razem nie przełożyło się to jednak na podwyżki.

We wrześniu wreszcie było widać większą aktywność najemców. Można przypuszczać, że to efekt poszukiwań mieszkań przez studentów rozpoczynających rok akademicki – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Jego zdaniem duża liczba nowych ofert zrównoważyła wzrost popytu. Dzięki temu najemcy nadal mają spory wybór.

Gdańsk z największym wzrostem ofert

Największy miesięczny przyrost mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku. W ciągu miesiąca liczba dostępnych lokali zwiększyła się z 4,2 tys. do 4,9 tys., czyli aż o 17 proc.

Duży wzrost widać także w Warszawie. Oferta zwiększyła się tam z 15,3 tys. do 16,9 tys. mieszkań, czyli o 10 proc. W Łodzi wzrosła o 10 proc., w Krakowie o 8 proc., we Wrocławiu o 7 proc., a w Poznaniu o 6 proc. W Katowicach liczba ofert pozostała na poziomie około 2,3 tys.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w porównaniu z wrześniem 2025 roku. Kraków jest zdecydowanym liderem. Liczba mieszkań dostępnych na wynajem wzrosła tam aż o 26 proc.

Warszawa: 4,3 tys. zł za mieszkanie

Duża podaż mieszkań wyraźnie studzi zapędy właścicieli do podnoszenia czynszów. W Warszawie mediana miesięcznego czynszu we wrześniu wyniosła 4,3 tys. zł – dokładnie tyle samo co w sierpniu. W Krakowie było to 3,1 tys. zł, w Gdańsku 3 tys. zł, a w Katowicach 2 tys. zł.

W Łodzi czynsz spadł z 2,1 tys. do 2 tys. zł. W Poznaniu obniżył się z 2,6 tys. do 2,5 tys. zł. Jedynym miastem, w którym odnotowano wzrost, był Wrocław. Tam mediana zwiększyła się z 2,8 tys. zł do 2,9 tys. zł.

Najemcy mają powody do zadowolenia

Także w porównaniu z ubiegłym rokiem nie widać większej presji na podnoszenie czynszów. W Gdańsku mediana jest obecnie o 6 proc. niższa niż rok temu, w Katowicach o 5 proc., a w Warszawie i Poznaniu o 4 proc.

We Wrocławiu, Krakowie i Łodzi czynsze pozostały natomiast na poziomie sprzed roku.

Rynek najmu wszedł w sezon studencki z bardzo dużą ofertą mieszkań. Dzięki temu właściciele nie mieli argumentów do podwyższania czynszów, mimo większej aktywności najemców – podsumowuje Marek Wielgo.

Dla osób dopiero rozpoczynających poszukiwania lokum oznacza to, że jest z czego wybierać i nie trzeba godzić się na pierwszą ofertę.

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