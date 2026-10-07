Mieszkań na wynajem przybywa

We wrześniu na rynku było średnio 88,5 tys. unikalnych ofert mieszkań na wynajem. To o 4 proc. więcej niż w sierpniu i aż o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Tak dużej oferty nie notowano od sierpnia 2021 roku.

Właściciele mieszkań nie próżnowali. We wrześniu wystawili około 63,5 tys. nowych ofert, czyli o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Z rynku zniknęło w tym czasie około 60,5 tys. ogłoszeń.

Efekt jest taki, że mimo większego zainteresowania mieszkaniami pula dostępnych lokali jest większa.

Studenci wrócili, ale czynsze nie poszły w górę

Wrzesień to tradycyjnie gorący okres na rynku najmu. Studenci rozpoczynają rok akademicki i ruszają na poszukiwania mieszkań. Tym razem nie przełożyło się to jednak na podwyżki.

– We wrześniu wreszcie było widać większą aktywność najemców. Można przypuszczać, że to efekt poszukiwań mieszkań przez studentów rozpoczynających rok akademicki – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Jego zdaniem duża liczba nowych ofert zrównoważyła wzrost popytu. Dzięki temu najemcy nadal mają spory wybór.

Gdańsk z największym wzrostem ofert

Największy miesięczny przyrost mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku. W ciągu miesiąca liczba dostępnych lokali zwiększyła się z 4,2 tys. do 4,9 tys., czyli aż o 17 proc.

Duży wzrost widać także w Warszawie. Oferta zwiększyła się tam z 15,3 tys. do 16,9 tys. mieszkań, czyli o 10 proc. W Łodzi wzrosła o 10 proc., w Krakowie o 8 proc., we Wrocławiu o 7 proc., a w Poznaniu o 6 proc. W Katowicach liczba ofert pozostała na poziomie około 2,3 tys.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w porównaniu z wrześniem 2025 roku. Kraków jest zdecydowanym liderem. Liczba mieszkań dostępnych na wynajem wzrosła tam aż o 26 proc.

Warszawa: 4,3 tys. zł za mieszkanie

Duża podaż mieszkań wyraźnie studzi zapędy właścicieli do podnoszenia czynszów. W Warszawie mediana miesięcznego czynszu we wrześniu wyniosła 4,3 tys. zł – dokładnie tyle samo co w sierpniu. W Krakowie było to 3,1 tys. zł, w Gdańsku 3 tys. zł, a w Katowicach 2 tys. zł.

W Łodzi czynsz spadł z 2,1 tys. do 2 tys. zł. W Poznaniu obniżył się z 2,6 tys. do 2,5 tys. zł. Jedynym miastem, w którym odnotowano wzrost, był Wrocław. Tam mediana zwiększyła się z 2,8 tys. zł do 2,9 tys. zł.

Najemcy mają powody do zadowolenia

Także w porównaniu z ubiegłym rokiem nie widać większej presji na podnoszenie czynszów. W Gdańsku mediana jest obecnie o 6 proc. niższa niż rok temu, w Katowicach o 5 proc., a w Warszawie i Poznaniu o 4 proc.

We Wrocławiu, Krakowie i Łodzi czynsze pozostały natomiast na poziomie sprzed roku.

– Rynek najmu wszedł w sezon studencki z bardzo dużą ofertą mieszkań. Dzięki temu właściciele nie mieli argumentów do podwyższania czynszów, mimo większej aktywności najemców – podsumowuje Marek Wielgo.

Dla osób dopiero rozpoczynających poszukiwania lokum oznacza to, że jest z czego wybierać i nie trzeba godzić się na pierwszą ofertę.

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