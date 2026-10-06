Rząd w końcu zajmie się wieloletnim problemem nieuregulowanych gruntów pod blokami spółdzielczymi, który od dekad utrudnia życie tysiącom Polaków.

Nowe przepisy mają przynieść ulgę około 100 tysiącom mieszkańców, umożliwiając im swobodne rozporządzanie własnością i zakładanie ksiąg wieczystych.

Dowiedz się, jak ta kluczowa zmiana wpłynie na Twoje prawa do lokalu i jakie konkretne korzyści może przynieść!

Wtorkowe posiedzenie rządu może przynieść ważne decyzje dotyczące nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych. Ministrowie mają zająć się projektem ustawy, który ma rozwiązać ciągnący się od transformacji ustrojowej problem budynków wzniesionych przez spółdzielnie na gruntach, do których nie mają one uregulowanych praw. Według przedstawionych szacunków nowe rozwiązania mogą dotyczyć około 120 spółdzielni mieszkaniowych i 100 tys. posiadaczy praw do lokali.

To jednak niejedyny duży temat wtorkowego posiedzenia. Rząd ma również zająć się wieloletnim Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, obejmującym m.in. budowę i modernizację schronów. Wstępny budżet programu na lata 2027–2031 wynosi co najmniej 105 mld zł.

Problem tkwi pod blokami. Mieszkańcy czekają od dekad

Źródła problemu sięgają okresu transformacji ustrojowej. Część spółdzielni wybudowała budynki na terenach, do których nie uzyskała odpowiednich praw. Po kilkudziesięciu latach konsekwencje takiego stanu nadal mogą odczuwać mieszkańcy.

Projektowane przepisy mają umożliwić uporządkowanie sytuacji prawnej części tych nieruchomości. Dla zainteresowanych osób nie jest to wyłącznie kwestia dokumentów. Po zmianach członkowie spółdzielni objętych regulacją mają móc swobodniej rozporządzać prawami do lokali i ustanawiać odrębną własność.

Istotna będzie również możliwość zakładania ksiąg wieczystych. To z kolei może otworzyć drogę do szerszego korzystania z kredytów hipotecznych, co ma znaczenie m.in. przy transakcjach dotyczących mieszkań.

Rząd wyda miliardy na schrony. Program wart co najmniej 105 mld zł

Drugim dużym punktem posiedzenia będzie przygotowany przez MSWiA projekt uchwały dotyczącej Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2031. Wstępny budżet na pięć lat ma wynieść co najmniej 105 mld zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę nowych schronów, adaptację istniejących obiektów zbiorowej ochrony oraz tworzenie miejsc doraźnego schronienia. Państwo chce także rozwijać odporną infrastrukturę medyczną.

Program obejmuje również przygotowanie zapasów i infrastruktury potrzebnej do utrzymania dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej w sytuacjach kryzysowych. Planowane są magazyny i punkty przetrwania, zakup pojazdów oraz sprzętu ratowniczego, a także stworzenie specjalnego komponentu medycznego Szefa Obrony Cywilnej.

Nieruchomości pod CPK. Specjalne zasady zostaną na dłużej?

Kolejny projekt dotyczący nieruchomości wiąże się z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Rząd ma rozpatrzyć nowelizację przewidującą wydłużenie z czterech do ośmiu lat obowiązywania szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania przestrzennego i prowadzenia inwestycji na terenach związanych z CPK.

Jak wynika z oceny skutków regulacji, zmiana ma umożliwić realizację kolejnych etapów inwestycji oraz dostosować obowiązujące przepisy do aktualnego harmonogramu i potrzeb projektu.

Pracodawca sprawdzi dyplom. Zmiany również dla doktorantów

Na rządowej agendzie znalazły się także projekty przygotowane w ramach pakietu deregulacyjnego. Jeden z nich dotyczy doktorantów i zakłada m.in. większą elastyczność przy zawieszaniu kształcenia w szkole doktorskiej oraz objęcie doktorantów systemem ubezpieczeń społecznych. Łączny okres zawieszenia kształcenia nie będzie mógł przekroczyć 24 miesięcy, a w czasie przerwy stypendium doktoranckie nie będzie wypłacane.

Inny projekt ma umożliwić pracodawcom weryfikowanie wykształcenia kandydatów do pracy. Uczelnie miałyby odpłatnie przekazywać informacje dotyczące danych znajdujących się na papierowych dyplomach ukończenia studiów.

Rząd ma ponadto zająć się programem rozwoju kolei metropolitalnej w Trójmieście. Chodzi m.in. o stworzenie podstaw finansowania budowy linii Gdańsk Śródmieście – Węzeł Kowale. Szacunkowa wartość programu to około 2,3 mld zł.

KARPACZ 2026 Paweł Lachman