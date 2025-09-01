Dobre dane z gospodarki. PKB w górę o 3,4 procent

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-01 10:20

Najnowsze dane GUS za II kwartał 2025 r. pokazują, że wzrost PKB Polski wyniósł 3,4 proc., co jest dobrą wiadomością dla konsumentów. Silnikiem napędowym okazały się nasze portfele, które otwieramy coraz chętniej. Jednak za optymistycznymi liczbami kryje się poważne zagrożenie – gwałtowny spadek inwestycji.

Wzrost PKB Polski o 3,4%. Na zdjęciu: czerwona strzałka skierowana do góry na tle polskich banknotów oraz pracownicy w fabryce. W tle portret mężczyzny w garniturze. Symbolizuje pozytywny trend w gospodarce, choć spadek inwestycji budzi niepokój. Więcej na ten temat na Super Biznes.

i

Autor: Paweł Jaskółka/SE/ Shutterstock Wzrost PKB Polski o 3,4%. Na zdjęciu: czerwona strzałka skierowana do góry na tle polskich banknotów oraz pracownicy w fabryce. W tle portret mężczyzny w garniturze. Symbolizuje pozytywny trend w gospodarce, choć spadek inwestycji budzi niepokój. Więcej na ten temat na Super Biznes.
  • PKB Polski wzrósł o 3,4% r/r w II kw. 2025 r., co oznacza przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.
  • Głównym motorem wzrostu jest konsumpcja prywatna (wzrost o 4,4%) i popyt krajowy (wzrost o 4%).
  • Inwestycje rozczarowały, spadając o 1%, co stanowi kontrast wobec silnego wzrostu w I kwartale.
  • Wzrost w II kwartale jest zgodny z wcześniejszymi prognozami i kontynuuje pozytywny trend z poprzednich kwartałów

Tempo wzrostu polskiej gospodarki nabiera rozpędu. Jak wynika z drugiego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego, w II kwartale 2025 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski wzrósł o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. To wynik lepszy niż w poprzednich okresach – w I kwartale 2025 r. i IV kwartale 2024 r. dynamika wynosiła 3,2 proc. Dane są zgodne ze wstępnym szacunkiem i prognozami analityków, jednak szczegółowa struktura wzrostu pokazuje dwa różne oblicza naszej gospodarki.

Co napędza wzrost PKB? Siła konsumpcji i rosnące pensje Polaków

Głównym silnikiem napędowym polskiej gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna. Zgodnie z danymi GUS, wzrosła ona aż o 4,4 proc. rok do roku, znacząco przewyższając ogólną dynamikę PKB. To potwierdzenie siły polskiego konsumenta, którego portfel zasilany jest rosnącymi wynagrodzeniami i stabilną sytuacją na rynku pracy. Jak wskazywali przed publikacją analitycy PKO BP, to właśnie konsumpcja miała być głównym motorem wzrostu. "Na taki scenariusz wskazują miesięczne dane o sprzedaży detalicznej oraz symptomy solidnej aktywności w sektorach usługowych" – pisali eksperci. Popyt krajowy, obejmujący zarówno wydatki gospodarstw domowych, jak i sektora publicznego, również solidnie się trzyma, rosnąc o 4 proc.

Niepokojący sygnał dla firm. Dlaczego inwestycje gwałtownie spadły?

Największym zaskoczeniem i jednocześnie najpoważniejszym powodem do niepokoju jest gwałtowne załamanie inwestycji. Dane GUS pokazały, że spadły one o 1 proc. w ujęciu rocznym. To wynik, który całkowicie rozminął się z oczekiwaniami rynku. Ekonomiści spodziewali się jedynie spowolnienia, a nie recesji w tym obszarze. Dla przykładu, analitycy Santandera prognozowali, że dynamika inwestycji zwolni z 6,3 proc. do 4,0 proc. rok do roku. Tymczasem rzeczywistość okazała się znacznie gorsza. Spadek inwestycji jest negatywnym sygnałem, ponieważ to one decydują o długoterminowym potencjale gospodarki, jej modernizacji i konkurencyjności. Gorsze nastroje wśród przedsiębiorców mogą wynikać z niepewności geopolitycznej, wysokich kosztów finansowania oraz oczekiwania na środki z nowych funduszy unijnych.

Podsumowując, choć ogólny wzrost PKB Polski na poziomie 3,4 proc. jest solidnym wynikiem, jego struktura budzi uzasadnione obawy. Silna konsumpcja pozwala utrzymać dobre tempo rozwoju w krótkim terminie, jednak bez powrotu na ścieżkę wzrostu inwestycji, utrzymanie takiej dynamiki w przyszłości będzie niezwykle trudne. Najbliższe kwartały pokażą, czy spadek nakładów inwestycyjnych był jednorazowym wypadkiem, czy też początkiem niebezpiecznego trendu dla polskiej gospodarki.

