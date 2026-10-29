Nowe ceny paliw. Tyle zapłacimy w piątek

Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w piątek. W porównaniu z czwartkiem wszystkie trzy stawki spadną, choć tylko o kilka groszy.

Za benzynę Pb 95 zapłacimy maksymalnie 6,51 zł za litr, czyli o 2 grosze mniej. Z kolei benzyna Pb 98 będzie kosztowała maksymalnie 7,36 zł za litr, czyli o 1 gr mniej. Taniej o 1 grosz na litrze zapłacimy za diesla. Tutaj maksymalną cenę za olej napędowy wyznaczono na 8,19 zł za litr.

To ceny graniczne, których sprzedawcy nie mogą przekroczyć. Nie oznacza to jednak, że na każdej stacji paliwo będzie kosztowało dokładnie tyle samo. Niektóre punkty mogą oferować niższe ceny.

Kary nawet do miliona złotych

Maksymalne ceny paliw są częścią rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Mechanizm ma ograniczać wzrost cen na stacjach i zmniejszać koszty tankowania dla kierowców. Sprzedawcy, którzy złamią przepisy i ustalą ceny powyżej dopuszczalnego limitu, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Kara może wynieść nawet 1 mln zł.

Kolejne obwieszczenie Ministra Energii ma zostać opublikowane w piątek. Tym razem określi maksymalne ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Rząd chce utrzymać niższe ceny do końca roku

Pakiet CPN obejmuje również czasowe obniżenie podatków na paliwa. Finansowanie tych działań ma pochodzić m.in. z nowej daniny od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Ma on objąć określone nadzwyczajne zyski osiągnięte od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł. Ustawę podpisał prezydent, kierując ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Czy paliwo będzie jeszcze tańsze?

Piątkowa obniżka jest niewielka, ale dla kierowców liczy się każdy grosz. To, czy ceny będą spadać w kolejnych dniach, zależeć będzie od następnych decyzji dotyczących limitów oraz sytuacji na rynku paliw.

W piątek na stacjach nie będzie można sprzedawać benzyny Pb 95 drożej niż po 6,51 zł za litr, benzyny Pb 98 po 7,36 zł, a diesla po 8,19 zł.

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