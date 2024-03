Spis treści

Coroczna marcowa waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby na świadczeniach przedemerytalnych, kompensacyjnych i pomostówkach.

Jak ustala się wskaźnik waloryzacji emerytur?

Świadczenie w wysokości, która przysługiwała ci na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Waloryzacja emerytur od 1 marca będzie procentowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wynosi 12,12 procent.

Ile wynoszą najniższe świadczenia od 1 marca 2024?

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej została podwyższona z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. Minimalna emerytura na „rękę” wyniesie 1620,67 zł.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł brutto.

Kwota graniczna, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji zwiększy się do 2419,33 zł.

Wzrastają też dodatki do świadczeń

dodatek dla sieroty zupełnej – wzrost z 553,30 zł do 620,36 zł,

dodatek pielęgnacyjny – z 294,39 zł do 330,07 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,

ryczałt energetyczny – z 255,17 zł do 299,82 zł.

ZUS poinformuje o podwyżce

Osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku o waloryzację bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Zakład wyśle ci decyzję o wysokości emerytury po waloryzacji - w kwietniu, razem z decyzją o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. W informacji będzie podana wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, następnie wskaźnik waloryzacji i emerytura brutto liczona po waloryzacji. Jeśli pobierasz dodatek pielęgnacyjny, będzie też podana informacja o jego wysokości.

