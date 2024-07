Kluczowe przykłady obejmują zwiększanie świadomości na temat globalnej luki płciowej w zakresie ćwiczeń, wprowadzenie na rynek najlżejszych na świecie butów sportowych z minimalną emisją CO2e, zainspirowanie 50 tysięcy osób do wzięcia udziału w wyzwaniu Run for Reforestation, zdobycie uznania instytucji KnowTheChain za zmniejszanie ryzyka pracy przymusowej oraz zmniejszenie emisji CO2e o 29,8% w operacjach bezpośrednich i 21,6% w łańcuchu dostaw.

Dobrostan psychiczny i fizyczny od dawna są częścią kultury ASICS, firmy z 75-letnią historią. Nazwa firmy wywodzi się z jej filozofii założycielskiej Anima Sana In Corpore Sano, co oznacza „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. – Ten raport to najnowszy rozdział naszej historii zrównoważonego rozwoju, podkreślający działania, jakie podjęliśmy w celu promowania dobrostanu i zrozumienia nauki stojącej za tym, minimalizując jednocześnie nasz wpływ na planetę – powiedział Yasuhito Hirota, przewodniczący i dyrektor generalny ASICS.

W obliczu niepewności gospodarczej i spadku dobrostanu psychicznego, ASICS zdecydował, że jego unikalna wartość społeczna leży w zdolności do zachęcania ludzi do ruchu. Kluczowym elementem jest transformacja ASICS z firmy skoncentrowanej na produktach w taką, która wspiera „sportowca na całe życie w każdym z nas” poprzez aplikację do śledzenia kondycji Runkeeper oraz program członkowski OneASICS. Firma zdecydowanie przekroczyła swój cel na 2023 rok, jakim było osiągnięcie 5 milionów członków OneASICS, osiągając łączną liczbę 9,45 miliona w zeszłym roku.

Kluczowe inicjatywy podkreślone w raporcie zrównoważonego rozwoju ASICS na 2023 rok obejmują:

Globalna luka płciowa w ćwiczeniach

ASICS przyczynia się do nauki o dobrostanie poprzez badania State of Mind. W 2023 roku firma współpracowała z dr Dee Dlugonski z Uniwersytetu Kentucky w USA oraz profesorem Brendonem Stubbsem z King's College London nad badaniem Move Every Mind – jednym z największych globalnych badań dotyczących luki płciowej w ćwiczeniach. Odpowiedzi od 24 772 osób z 40 krajów ujawniły, że kobiety regularnie ćwiczące są o 52% szczęśliwsze, o 50% bardziej energiczne, o 48% bardziej pewne siebie, o 67% mniej zestresowane i o 80% mniej sfrustrowane.

Najlżejsze na świecie buty sportowe z minimalną emisją CO2e

Nowe produkty ASICS umożliwiają konsumentom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów dotyczących obuwia. GEL-LYTE™ III CM 1.95 – najlżejsze na świecie buty sportowe z minimalną emisją CO2e – zostały udostępnione konsumentom w 2023 roku po dziesięcioletnim procesie rozwoju, bazującym na wcześniejszej współpracy ASICS z MIT w celu ustanowienia oceny cyklu życia butów do biegania.

Bieganie na rzecz zalesienia

W kwietniu 2023 roku, ASICS uruchomił wyzwanie Run for Reforestation we współpracy z One Tree Planted. Celem było zachęcenie 25 tysięcy użytkowników aplikacji ASICS Runkeeper do zalogowania biegu lub spaceru na 5km, przy czym każde udane ukończenie wyzwania skutkowało zasadzeniem jednego drzewa. Projekt odniósł ogromny sukces, z ponad 50 tysiąca ukończonych wyzwań na całym świecie, pomagając ASICS zasadzić 50 tysięcy drzew, głównie w Indonezji.

Bezpieczne i etyczne warunki pracy dla wszystkich

ASICS priorytetowo traktuje dobrostan pracowników w swoich globalnych łańcuchach dostaw i zwiększył staranność, aby zapewnić, że ponad 99% fabryk dostawców pierwszego wyboru spełnia globalne standardy zrównoważonego rozwoju. Raport Benchmark Footwear & Apparel KnowTheChain z 2023 roku uznał ASICS za jedną z dwóch firm w Azji, które wyraźnie poprawiły się w zakresie zmniejszania ryzyka pracy przymusowej. Firma zajęła 12. miejsce spośród 65 globalnych firm, poprawiając się o cztery miejsca od ostatniej oceny w 2021 roku.

Znaczne zmniejszenie emisji CO2e od 2015 roku

ASICS zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji do 2050 roku. W 2023 roku firma odnotowała redukcję emisji CO2e o 29,8% w swoich operacjach bezpośrednich i o 21,6% w łańcuchu dostaw od poziomu bazowego z 2015 roku. W ramach polityki zielonych zamówień ASICS, w tym roku 80% głównych strategicznych dostawców ustaliło i ujawniło cel redukcji o 1,5°C, podczas gdy 90% ma konkretne plany dotyczące pozyskiwania energii odnawialnej. Pełna treść raportu jest dostępna pod poniższym linkiem.

