Świadczenia emerytalne

Dodatek 250 zł do emerytur zwolniony z podatku. Kto go dostanie?

Dodatek w wysokości 230 zł do emerytury przysługuje tylko wybranym emerytom, dlatego też to właśnie oni powinni być szczególnie zainteresowani decyzją podjętą przez deputowanych. Według tej decyzji, wypłata tego świadczenia zostanie zwolniona z podatku dochodowego. Należy jednak podkreślić, że dodatek do emerytury nie trafi do wszystkich emerytów. Jest to specjalne świadczenie ratownicze, przeznaczone dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych.