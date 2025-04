Dodatek mieszkaniowy 2025: Jak otrzymać do 400 zł miesięcznie dopłaty na mieszkanie

Ile trzeba zarabiać, by być klasą średnią? Nowe wyliczenia dla Polski

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia dla osób z niskimi dochodami, dla których opłaty czynszowe i rachunki są trudne do udźwignięcia. Co ważne, nie jest zarezerwowany wyłącznie dla właścicieli mieszkań – mogą z niego skorzystać również najemcy i podnajemcy lokali. Dofinansowanie przysługuje nawet osobom wynajmującym mieszkanie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest nieprzekraczanie określonych progów dochodowych oraz spełnienie kryteriów dotyczących powierzchni mieszkania.

Nowe progi dochodowe w 2025 roku

Od marca 2025 roku obowiązują wyższe limity dochodowe, które pozwalają większej liczbie gospodarstw domowych skorzystać z dopłaty. Dla gospodarstwa jednoosobowego próg wynosi 3272,69 zł miesięcznie (40% przeciętnego wynagrodzenia). W przypadku gospodarstw wieloosobowych limit to 2454,52 zł na osobę (30% przeciętnego wynagrodzenia). Pod uwagę brane są dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeśli dochód nieznacznie przekracza limity, można otrzymać dodatek w pomniejszonej wysokości.

Kryterium metrażowe - jakie mieszkanie kwalifikuje się do dopłaty?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, powierzchnia lokalu nie może przekraczać określonych norm. Dla jednej osoby limit wynosi 35 m², dla trzech osób – 45 m², dla czterech – 55 m², dla pięciu – 65 m², a dla sześciu – 70 m² (z możliwością zwiększenia o 5 m² na każdą kolejną osobę). Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku lub wymagające osobnego pokoju mogą skorzystać z powiększenia normatywnej powierzchni o dodatkowe 15 m².

Wysokość dodatku mieszkaniowego - ile konkretnie można dostać?

Kwota dopłaty uzależniona jest od indywidualnej sytuacji materialnej oraz kosztów utrzymania mieszkania. Przeciętna wysokość dodatku wynosi od 250 do 380 zł miesięcznie, choć w szczególnych przypadkach może być wyższa lub niższa. Osoby nieposiadające centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu mogą otrzymać dodatkowy ryczałt na opał. Jego wysokość zależy od rodzaju używanego ogrzewania oraz aktualnych cen energii.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Konieczne dokumenty to:

deklaracja o dochodach wszystkich pełnoletnich domowników z ostatnich trzech miesięcy,

potwierdzenie kosztów utrzymania mieszkania (rachunki za czynsz i media) oraz

dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową lokalu.

Decyzja o przyznaniu dodatku powinna być wydana w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Przyznane środki wypłacane są bezpośrednio zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania opłat za lokal.

Uwaga! Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, złóż wniosek o dodatek mieszkaniowy jak najszybciej. Decyzja zapada w ciągu 30 dni, a przyznane środki mogą znacząco odciążyć Twój budżet domowy.

