Ekstra dodatki dla seniorów! 250 złotych podwyżki przy waloryzacji dodatków emerytalnych

Waloryzacja dodatków emeryckich

Dodatki emeryckie znowu w górę. W marcu dodatki emeryckie poszły w górę ze względu na waloryzację. Waloryzacja emerytur i rent oraz tym samy dodatków do emeryckich świadczeń w 2023 roku wyniosła 14,8 proc. Tymczasem okazuje się, że w 2024 roku, a gdyby wprowadzono drugą waloryzację w roku, to i jeszcze w 2023, należy spodziewać się jeszcze większego wzrostu. Dlaczego? Bardzo ważnym elementem regulującym wysokość waloryzacji z ZUS jest inflacja. Im większa drożyzna, tym waloryzacja powinna być większa. Główny Urząd Statystyczny podał 15 marca najnowsze dane dotyczące inflacji. Okazało się, że inflacja w lutym 2023 wyniosła już 18,4 proc. Zatem biorąc pod uwagę te dane, można stworzyć symulację najnowszej waloryzacji na poziomie rzędu 21,1 proc. W takiej sytuacji pewna grupa seniorów mogłaby liczyć na wzrost dodatku do emerytury rzędu nawet ćwierć tysiąca złotych. Emerycie, zobacz w galerii, o ile mógłby wzrosnąć dodatek emerycki, który pobierasz. Warto zauważyć, że to najprawdopodobniej nie koniec wzrostów inflacji. Zgodnie z prognozami może ona powoli spadać dopiero w drugiej połowie 2023 roku.

