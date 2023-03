Koniec ze świadczeniem pielęgnacyjnym? Rząd PiS ma przedstawić nową propozycję

Będzie waloryzacja 500 plus? Ważny polityk PiS powiedział to otwarcie

O reformie systemu pomocy mają rozmawiać z opiekunami minister Marlena Maląg i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Jak udało się ustalić DGP, zmiany mają odczuć w szczególności osoby, które wymagają opieki 24 godziny na dobę. Według tego klucza miałoby być przyznawane wsparcie finansowe czy usługi asystenckie.

Koniec świadczenia pielęgnacyjnego? Rząd PiS z nową propozycją

Według gazety resort rozważa także wprowadzenie nowego świadczenia, które zastąpiłoby obecne, tzw. pielęgnacyjne.

"Dziś przysługuje ono opiekunom wyłącznie, jeśli niepełnosprawność osoby, którą się zajmują, powstała przed osiągnięciem dorosłości i o ile oni sami zrezygnują z pracy zarobkowej. Nowe zasady dawałyby im szansę powrotu na rynek pracy, co jednak musiałoby się wiązać z zapewnieniem na ten czas wsparcia podopiecznemu" - czytamy w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Z jej informacji wynika także, że dla innych propozycji, jakie padały ostatnio w debacie (m.in. podniesienia renty socjalnej), nie ma zielonego światła.

Zniesienia zakazu pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "STOP zakazowi pracy" rozpoczął zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zakłada on m.in. zniesienie zakazu pracy dla opiekunów ciężko chorych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.

Obywatelski projekt ustawy "STOP zakazowi pracy" zakłada trzy podstawowe zmiany. Pierwsza z nich to, że opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł, którzy obecnie mają zakaz pracy będą mogli pracować. Druga - opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, którzy pracują i przez to nie otrzymują świadczenia pielęgnacyjnego - będą mogli ubiegać się o wypłatę 2458 zł miesięcznie; oraz trzecia - rodzic lub opiekun otrzymałby wyższe świadczenie, jeśli pod jego opieką znajduje się więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko - wyjaśnia pełnomocnik komitetu Wojciech Zięba.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik informował we wtorek, że w czwartek przedstawione zostaną rozwiązania skierowane do rodziców osób z niepełnosprawnością, którzy domagają się prawa dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego.

Protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili 6 marca protest w Sejmie. Domagają się oni podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali w poniedziałek, że klub przejmuje obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej i zgłasza jako swój.

