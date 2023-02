Dodatki do emerytur 2023 ze wzrostem o 14,8 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w 2022 roku. To był rok grozy i gigantycznej drożyzny. Okazuje się, że średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła 14,8 proc. Wskaźnik ten bierze się pod uwagę przy wyliczeniu waloryzacji emerytur oraz dodatków do nich na bieżący już rok. By wynik był pełny, to do tego wskaźnika należałoby jeszcze dodać 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Tylko okazuje, że w rzeczywistości realnego wzrostu płac nie ma.

W takiej sytuacji należy założyć, że waloryzacja w 2023 wyniesie właśnie 14,8 proc. To i tak więcej niż przyjął rząd, który prognozował waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie 13,8 proc. Zobacz w galerii, o ile może wzrosnąć twój dodatek do emerytury przy wskaźniku waloryzacji 14,8 proc.!

Przykładowo: dodatek kombatancki wynoszący 256,44 zł wzrośnie o blisko 38 zł miesięcznie, dodatek pielęgnacyjny wynoszący 239,66 zł zwiększy się o ponad 35 zł. W skali roku daje do podwyżkę odpowiednio o ponad 456 zł i 420 zł. Wszystkie świadczenia pokazujemy w galerii zdjęć załączonej do artykułu. By odszukać interesujący Cię dodatek, przejrzyj wszystkie zdjęcia.

