Waloryzacja emerytur i rent 2023. Podwyżka 5000 złotych dla seniorów!

Waloryzacja emerytur i rent 2023

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w 2022 roku. Okazuje się, że średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła 14,8 proc. Wskaźnik ten bierze się pod uwagę przy wyliczeniu waloryzacji emerytur i rent na dany rok. By wynik był pełny, to do podanej inflacji należałoby jeszcze dodać 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Tylko okazuje się, że tak naprawdę tego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia nie ma. W teorii i praktyce płaca realna rośnie wtedy, gdy pensja na koncie jest coraz wyższa, a ceny w sklepach i kwoty na rachunkach za prąd czy wodę pozostają bez zmian lub wzrost płac jest wyższy niż tempo wzrostu poziomu cen. Tak się jednak nie dzieje.

O ile wzrośnie emerytura w 2023?

Zatem biorąc pod uwagę te informacje i dane statystyczne, wychodzi na to, że waloryzacja rent i emerytur powinna wynosić w 2023 roku 14,8 proc. Tymczasem to więcej niż w budżecie zaplanował rząd, który to założył waloryzację na poziomie 13,8 proc. Przy inflacji 14,8 proc. waloryzacja 13,8 proc. nie spełnia swojej roli, bo nie wyrównuje inflacji. Zatem wszystko wskazuje na to, że rząd będzie musiał ją podnieść. Zobacz, o ile może wzrosnąć twoje świadczenie przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 14,8 proc. Przykładowo: minimalna emerytura, która w tym roku wynosi 1588,44 zł wzrosnąć może aż o 235 zł miesięcznie, co w skali roku daje 2,8 tys. zł. Osoby ze średnią emeryturą, czyli rzędu 2,6 tys. zł mogą miesięcznie otrzymywać o 400 zł więcej, co rocznie daje blisko 5 tys. zł.

